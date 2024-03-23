"Не поощряем": Белый дом отреагировал на статью FT о призывах не атаковать заводы РФ

В администрации Байдена не дали четкого ответа относительно того, обращались ли США к украинским спецслужбам с просьбой прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.

В Белом доме отреагировали на статью Financial Times о якобы призывах к Украине не атаковать российские нефтеперерабатывающие заводы, подчеркнув, что США не поощряют и не предоставляют возможности для ударов по территории РФ. Представитель Белого дома Джон Кирби отказался комментировать информацию, пишет Politico.

Он отметил, что не будет оглашать подробности. Чиновник отметил, что никаких поощрений в отношении таких действий американские власти не предлагают.

"Единственное, что я хотел бы сказать, это то, что я говорил ранее: мы не поощряем и не позволяем украинским военным наносить удары по территории России", — заявил Кирби.

Удары по НПЗ России и вероятные призывы США

В Financial Times сообщили, что США обращались к Украине с призывом отказаться от атак по российским заводам, поскольку из-за этого может вырасти стоимость нефти и РФ может атаковать в ответ. Неоднократные предупреждения из Вашингтона были переданы высокопоставленным чиновникам Службы государственной безопасности Украины, СБУ и ее управления военной разведки, известного как ГУР, сообщили источники издания.

В материале указано о том, что Россия остается одним из важнейших экспортеров энергии в мире, несмотря на санкции Запада в отношении ее нефтегазового сектора. Цены на нефть в 2024 году выросли примерно на 15 процентов до 85 долларов за баррель, что привело, как информирует издание, к росту стоимости топлива именно тогда, когда президент США Джо Байден начал свою кампанию по переизбранию на главный пост в стране.

Эту информацию 22 марта прокомментировала вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина. Представительница правительства пояснила, что Украина понимает призыв американских партнеров, но Силы обороны воюют "теми возможностями, ресурсами и практиками, которые имеются у нас сегодня".

Напомним, 22 марта Стефанишина назвала "очень плохой" ситуацию с помощью "Рамштайну". Чиновница после визита в Брюссель охарактеризовала вопрос предоставления пакета помощи от США "не очень оптимистичным".