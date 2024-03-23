Мобилизация в Украине: ограниченно годных могут направить в боевые части, — нардеп

Повторное прохождение ВВК для ограниченно годных, как считают парламентарии, позволит убрать коррупционные риски и определить реальную пригодность граждан к военной службе.

Люди, которых признали ограниченно годными, могут направить в боевые части. В эфире телемарафона в субботу, 23 марта, рассказал народный депутат Федор Вениславский.

Представитель парламента обратил внимание и на то, что эту норму часто использовали для пересечения границы. По его мнению, повторное прохождение ВВК позволит убрать коррупционные риски.

"Они могут быть мобилизованными, если будут признаны годными, и тем самым пополнить, те вакантные места в боевых бригадах", — заявил Вениславский.

Повторная ВЛК и отмена ограниченной годности

Военнообязанные мужчины, которые имеют статус ограниченно годных, обязаны повторно пройти военно-врачебную комиссию (ВВК). На получение нового заключения о пригодности или непригодности у них есть девять месяцев. Новации регламентирует законопроект 10313, который был принят в украинском парламенте.

Инициативы касаются ряда существующих законов, среди них — закона "О воинской обязанности и военной службе". Народные избранники внесли предложения, которые в итоге вообще исключили такое понятие, как "ограниченно годный". Чтобы этого достичь, они не ждали голосования за законопроект об усилении мобилизации.

Напомним, 4 марта офицер ВСУ Сергей Позняк рассказал, какие должности в ВСУ подойдут для ограниченно годных. По его словам, сейчас в украинской армии такая ситуация, что пригодятся люди с проблемами со здоровьем или с ограниченными физическими возможностями.