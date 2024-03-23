В Харькове младший лейтенант хотел избежать мобилизации, став "студентом в Польше"

В приговоре суда говорится, что мужчина через интернет в августе 2022 года купил себе фальшивые документы о том, что он учится в Collegium Civitas в городе Варшава.

В Харькове мужчина получил повестку, но, чтобы избежать мобилизации, решил стать "студентом" в польском высшем учебном заведении. Об этом говорится в приговоре Богодуховского районного суда Харьковской области, сообщает ТСН.

Сообщается, что обвиняемый в звании "младшего лейтенанта" в августе 2022 года купил себе фальшивые документы о том, что он учится в Collegium Civitas в городе Варшава. Покупку он совершил в интернете.

В материалах говорится, что мужчина получил следующий пакет документов:

справку о зачислении иностранца на обучение дневной формы, договор университет-студент № 44376/2021/2022р от 28.08.2021 Коллегиум Civitas;

заявление об обработке персональных данных;

подтверждение перевода-дубликат;

справку об оплате за обучение на 2-м году дневной формы обучения 1 степени по специальности "Международные отношения" учебного 2022/2023 года.

Отмечается также, что обвиняемый заказал официальный перевод этих документов, чтобы выехать за границу. Во время суда мужчина свою вину признал и раскаялся. Он заявил, что у него имеется военная специальность, а врачебно-медицинской комиссией он был признан годным к службе. Однако служить в ВСУ мужчина отказался.

В связи с этим суд признал мужчину виновным по статье 336, ч.5 ст. 27, ч.1 ст. 358, ч.4 ст. 358 Уголовного Кодекса Украины. Он был приговорен к 3 годам лишения свободы.

Приговор Богодуховского районного суда Харьковской области Фото: Скриншот

Напомним, в Раде рассказали, кто не будет иметь отсрочки от призыва. Профильный комитет парламента рассмотрел половину поправок к мобилизационному законопроекту. По словам депутата Ирины Фриз, члены комитета поддержали отсрочку для аспирантов всех форм обучения.

Также сообщалось, что народный депутат Федор Вениславский заявил, что ограниченно годных могут направить в боевые части. Повторное прохождение ВВК для ограниченно годных, как считают парламентарии, позволит убрать коррупционные риски и определить реальную пригодность граждан к военной службе.