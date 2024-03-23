Несмотря на брак с женщиной с инвалидностью украинца не выпустили за границу: в ГПСУ объяснили (фото)

Мужчина и женщина поженились 20 марта и потом пытались выехать в Молдову. Во время беседы с пограничниками "молодожены" рассказывали разные истории, не совпадало даже место совместного проживания, отметили в ГПСУ.

Пограничники не выпустили за границу 52-летнего мужчину, несмотря на то, что он женат на 47-летней женщине, которая имеет инвалидность. Об этом сообщили в Госпогранслужбе в Telegram.

"И в горе, и в радости... пока граница не разлучит нас", — говорится в сообщении.

В ГПСУ отметили, что женатая пара направлялась в Молдову через пункт пропуска "Староказачье". Мужчина и женщина показали пограничникам свидетельство о браке, который заключили 20 марта. Однако во время беседы стало известно, что пара едва знает друг друга. В частности, они рассказывали разные истории, не совпадало даже место совместного проживания.

Свидетельство о браке 52-летнего мужчины и 47-летней женщины Фото: ГПСУ

Также пограничники выяснили, что в прошлом году женщина, которая родом из Одессы, уже была замужем и выезжала со своим бывшим возлюбленным за границу в Молдову. Однако на Родину тот так и не вернулся.

В результате ГПСУ отказала мужчине в пересечении границы. Кроме этого, пограничники направили сообщение в Нацполицию по факту обнаружения признаков преступления.

Напомним, 22 марта в Госпогранслужбе рассказали о задержании на границе в Закарпатье украинца, который выдавал себя за гражданина Нигерии. Мужчина предоставил пограничникам копию загранпаспорта. Это он объяснил тем, что живет в Одессе, однако паспорт потерял во время обстрелов.

21 марта в СМИ сообщили, что румынские пограничники задержали 25-летнего украинца, сына работника Измаильского РТЦК и СП. В частности, парень пытался пересечь границу на надувной лодке через реку Дунай.