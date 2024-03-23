"Воюет" с фантазиями: чем особенна реакция Путина на стрельбу в "Крокусе", — WP

Россия совершала преступления в Сирии и не заметила, как получила нового врага — мощную террористическую организацию ИГИЛ. Российские спецслужбы показали, что умеют задерживать вымышленных "боевиков" и беспомощны против настоящих.

США пытались помочь президенту РФ Владимиру Путину справиться с террористическим актом, который должен был состояться в каком-то публичном пространстве. Россиянин доверился собственным спецслужбам, которые не предотвратили стрельбу в концертном зале "Крокус" под Москвой. Как выяснилось, спецслужбы РФ лучше справляются с вымышленными угрозами — то есть с оппозицией, чем с реальными террористами. О том, чем особенное поведение Путина в контексте "Крокуса", научный сотрудник Совета по международным отношениям Макс Бут (Max Boot) объяснил на портале издания The Washington Post.

Бут отметил, что американское правительство предупредило Москву о том, что боевики "Исламского государства" (ИГИЛ) планируют совершить масштабный теракт. Путин отреагировал на предупреждение по-особенному: заявил, что это "провокация" и "шантаж", которые должны "дестабилизировать общество". То есть вместо того, чтобы противостоять реальным террористам, он продолжал ловить вымышленных "украинских нацистов", — написал ученый.

По мнению Бута, после подобной реакции можно сделать лишь два вывода о "режиме Путина".

Во-первых, режим не планирует каким-то образом улучшать жизнь или защищать рядовых россиян.

Во-вторых, президент РФ сосредоточен исключительно на сохранении власти и "достижении имперской славы для себя как царя последних дней".

"Путин не заинтересован в служении российскому народу или защите его от реальных угроз, и его режим более искусен в подавлении мирных диссидентов, чем жестоких террористов", — говорится в статье на WP.

Воюя с вымышленными террористами, Москва не заметила, как стала врагом настоящих террористов из ИГИЛ. Причиной этого стали преступления российских войск в Сирии, — пояснил Бут. Еще одним врагом ИГИЛ стал Иран, который также причастен к боевым действиям в Сирии. В Иране теракт с 95 жертвами произошел 3 января — это серия взрывов в городе Керман, когда толпа чествовала погибшего военачальника Касема Сулеймани. США предупреждали о терактах и Россию, и Иран, однако оба режима это проигнорировали.

"Есть какая-то жестокая ирония в том факте, что Россия, которая за последние годы была исполнителем такого количества террористических атак из Сирии в Украину, сама подверглась удару террористов в пятницу вечером, — отметил Макс Бут в колонке для WP.

Стрельба в Крокусе — детали

Отметим, 22 марта в концертном зале "Крокус" в Подмосковье группа вооруженных террористов ворвалась в помещение, где находилось около 6 тыс. россиян. В результате стрельбы и пожара погибло более сотни человек, две сотни получили ранения.

Российские спецслужбы задержали злоумышленников в Брянской области, менее чем в 20 км от российско-белорусской границы. Во время допроса один из боевиков заявил, что ему пообещали 500 тыс. руб. за совершение теракта. Человек, с которым он договаривался, был якобы проповедником.

Владимир Путина, а также Следственный комитет РФ, выразили уверенность, что террористы связаны с Украиной. При этом ГУР Минобороны Украины, украинские чиновники, Белый дом опровергают обвинения.

Напоминаем, Фокус рассказывал, что за время 24-летнего правления Путина в РФ состоялся ряд терактов, благодаря которым власть мобилизовала россиян против какого-то "врага".