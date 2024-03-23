"Упустили момент": Украина не завершит войну границами 1991 года, — ветеран (видео)

Переговоры смогут лишь изменить динамику боевых действий, тогда как сама война будет продолжаться до развала Украины или России, считает руководитель "Центра поддержки аэроразведки" Мария Берлинская.

Ветеран, руководитель "Центра поддержки аэроразведки" Мария Берлинская заявила, что война в Украине не сможет завершиться границами 1991 или 2022 годов. Об этом она сообщила в интервью телеведущей Наталье Мосейчук.

Она отметила, что переговоры могут лишь изменить динамику боевых действий, тогда как война будет продолжаться до развала Украины или Российской Федерации. По ее словам, третьего не дано.

Наталья Мосейчук спросила у Берлинской, сможет ли война свершиться границами 1991 года. Та ответила, что нет, поскольку у Украины нет столько ресурсов. Тогда как Киев также упустил момент, чтобы война закончилась границами 2022 года.

"Если бы мы встретили войну с тем развитием технологий, который есть сейчас, да, мы бы удержали и мы бы забрать то, что потеряли", — сказала Мария Берлинская.

Она отметила, что нужно было, чтобы несколько лет назад инженеры и производители получили возможности, чтобы состоялась технология милитаризация общества. Берлинская же к этой концепции пришла еще во время первых своих полетов в аэроразведке на Донбассе.

"Мы меньше, у нас меньше ресурсов, у нас нет ядерного оружия, нет нефтедолларов, нет такой гигантской машины ВПК. Поэтому, как Давид может победить Голиафа умом? А ум в 21 веке — это технологическая милитаризация общества", — добавила она.

Смотрите с 1:00:00

Мария Берлинская: что о ней известно

Мария Берлинская — украинская военная, основательница общественной организации "Центр поддержки аэроразведки". Также она основательница и руководитель крупнейшего в Украине учебного проекта для военных Victory Drones.

С начала войны на востоке добровольно вступила в батальон "Айдар", участвовала в боевых действиях, отвечая за аэроразведку. Берлинская создала "Центр поддержки аэроразведки" в январе 2015 года. После 24 февраля 2022 года присоединилась к волонтерам и помогает ВСУ.

Напомним, 4 декабря 2023 года в СМИ сообщили, что для выхода на границы 1991 года нужно сил и средств на 350-400 миллиардов долларов. В частности, нужно заранее договориться с партнерами о поставках оружия и боеприпасов.

21 марта председатель военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что Украина может победить в войне с Россией. Он подчеркнул, что не нужно быть пессимистичными, поскольку так не добиться успеха.