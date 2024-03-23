"Путин — ничтожество": Зеленский прокомментировал теракт в "Крокусе" и обвинения РФ (видео)

Президент РФ воспользуется терактом в "Крокусе", чтобы усилить свою власть, считает украинский лидер. Ему в этом помогут российские граждане, если и дальше будут молчать о преступлениях Кремля.

Президент РФ Владимир Путин имеет большой опыт устройства террористических актов, в которых гибнут сотни мирных людей. Поэтому неудивительно, что он сутки молчал, пока высказался относительно стрельбы в концертном зале "Крокус" под Москвой. Ответ президента Украины Владимира Зеленского на обвинения Кремля опубликован на его странице в Facebook.

Зеленский отверг обвинения, которые днем 23 марта озвучил Путин. Чтобы придумать, как притянуть теракт в Украину, россиянин молчал целые сутки, а потом вышел, чтобы заявить о намерении стрелков пересечь российско-украинскую границу. Президент Украины назвал президента РФ "ничтожеством", которого не интересует жизнь его граждан.

"Эта ничтожество Путин, вместо того, чтобы заниматься своими гражданами России, обращаться к ним, сутки молчал — думал, как это притянуть к Украине", — сказал глава государства.

Также Зеленский напомнил о терактах, которые ранее происходили в России. Путин и спецслужбы во всех случаях перекладывали вину на других. Россияне уже видели "и взрывы, и расстрелы — и всегда они обвиняют других".

По мнению украинского президента, российские власти могли бы легко уберечься от терактов, если бы забрали на свою территорию военных, которые сейчас воюют в Украине. Однако ВС РФ и дальше совершают преступления на украинской земле. Если же россияне "проглотят" и этот теракт, то этим воспользуется Путин, чтобы усилить свою власть.

"И если россияне готовы молча умирать в "крокусах" и не задавать никаких вопросов своим спецслужбам, то Путин еще не одну такую ситуацию попытается повернуть в пользу своей личной власти", — заявил Зеленский.

Стрельба в Крокусе — детали

Отметим, чрезвычайное происшествие в концертном зале "Крокус" произошло вечером 22 марта. Группа лиц ворвались в здание и начала стрелять. После этого они подожгли помещение и скрылись. На месте теракта нашли уже более сотни убитых и более 200 раненых.

Российские спецслужбы и Владимир Путина уже заявили, что видят в преступлении "украинский след". По их мнению, доказательством является направление движения террористов — они якобы ехали в Украину. При этом посол Беларуси в РФ сообщил, что их задержали в 16 км от границы с Беларусью.

Напоминаем, Фокус рассказывал о ряде терактов, которые произошли в России во времена правления Путина. Западный аналитик отметил, что обладатель Кремля воюет с мнимыми террористами, при этом не заметил реальных боевиков ИГИЛ, которые стали его врагами.