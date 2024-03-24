Позиционные бои продолжаются: ISW назвал две основные цели ВС РФ на востоке Украины (карта)

По данным аналитиков, подтвержденных изменений линии фронта не произошло. Россияне атакуют пехотой и танками, при значительной поддержке артиллерии.

Вооруженные силы Российской Федерации будут пытаться захватить полностью Луганскую область и продвинуться на запад, в восточную часть Харьковской области и захватить всю Донецкую область. Украинские защитники успешно уничтожают технику и живую силу противника. Об этом сообщили аналитики Института изучения войны (ISW) в ежедневном отчете за 23 марта.

По данным военных аналитиков, 23 марта позиционные бои продолжались на рубеже Купянск — Сватово — Кременная, но подтвержденных изменений линии фронта не произошло. Позиционные бои продолжались северо-восточнее Купянска в районе Синьковки; северо-западнее Сватового в районе Табаевки и Берестова; к западу от Кременной в районе Терного и Ямполовки; и южнее Кременной возле Белогоровки.

Фото: ISW

Ссылаясь на слова командира украинского взвода, действующего на Лиманском направлении, ISW сообщает, что российские войска в этом районе ежедневно проводят "мясные атаки" под руководством пехоты с небольшими пехотными группами и значительной артиллерийской, беспилотной и зенитной поддержкой. Российские войска время от времени проводят танковые атаки на Лиманском направлении, а несколько дней назад российские войска провели механизированную атаку с использованием 10 единиц бронетехники, шесть из которых украинские силы уничтожили.

"Украинский военный обозреватель Константин Машовец сообщил, что российские войска атакуют Ямполовку и Терный, используя примерно одну дивизию на каждый населенный пункт", — говорится в отчете.

Кроме этого, в ISW заявили, что не наблюдали визуального подтверждения захвата российскими войсками населенного пункта Ивановское (к западу от Бахмута) или продвижения к западу от Ивановского, о чем 23 марта заявляло МО РФ.

Фото: ISW

Эксперты отмечают, что позиционные бои продолжаются северо-западнее Бахмута в районе Богдановки; западнее Бахмута возле Ивановска; юго-западнее Бахмута в районе Клищевки и Андреевки; и к югу от Бахмута около Нью-Йорка; в районе Сиверска северо-восточнее Бахмута в районе Раздоловки, Веселого и Спирного.

"Командир украинского батальона, действующий на Бахмутском направлении, заявил, что российские войска проводят десантные операции с использованием механизированной техники для огневого прикрытия и транспортировки пехоты к линии фронта, но отметил, что украинские войска способны нанести российским войскам значительные потери в живой силе и технике", — говорится в сообщении Института изучения войны.

Аналитики отмечают, что позиционные бои на границе Донецкой и Запорожской областей продолжались, однако подтвержденных изменений линии фронта не произошло.

Напомним, 22 марта советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал, что на временно оккупированных территориях может находиться 400-450 тысяч военных РФ. Он отметил, что Украине нужно оружие, чтобы исправить эту ситуацию.