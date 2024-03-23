ВС РФ не могут больше наступать на двух направлениях: офицер назвал их

Враг не сможет проводить крупные штурмовые операции, поскольку ему нужно восстановиться и накопить ресурс. Зато украинские военные активно строят новые оборонительные укрепления.

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Наступательный потенциал Вооруженных сил Российской Федерации исчерпывается по сравнению с октябрем 2023 года. Об этом сообщил офицер резерва ВСУ, военный эксперт Андрей Крамаров в интервью OBOZ.UA.

Он отметил, что сейчас украинцы активно строят оборонительные укрепления, поскольку понимают, что нужно сдерживать российских военных.

"Наступательный потенциал врага, который он использовал с начала октября 2023 года до начала марта 2024 года, также исчерпывается", — сказал Андрей Крамаров.

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По его словам, наступательный потенциал россиян исчерпывается на ключевых направлениях — Авдеевском, Бахмутском. Он считает, что до инаугурации Владимира Путина — 7 мая — возможен заход в серые зоны, небольшие поселки, однако это не будут крупные штурмовые операции.

Также Крамаров отметил, что армии противника нужно восстановиться, накопить ресурс.

РФ возобновила производство 1,5 и 3-тонных авиабомб

Оккупанты возобновили производство стандартных 1,5 и 3-тонных авиабомб, кроме этого они совершенствуют модуль, превращающий авиационную фугасную бомбу в управляемую.

"На примере той же Авдеевки они увидели, что это очень эффективное оружие, которое раньше они не использовали, которое имеет большой разрушительный потенциал. От попадания 1,5-тонной бомбы 9-этажный дом складывается просто до уровня фундамента", — пояснил Андрей Крамаров.

Он отметил, что россияне имеют проблемы с артиллерией. Тогда как используя авиабомбы, можно не только компенсировать артиллерию, но и получить больший эффект.

Эксперт отметил, что сейчас противодействие этому может быть только одно — охотиться за ними на линии фронта с помощью ЗРК.

"Это не является правильным использованием ЗРК. Это оружие обороны, это защита, это щит. Противодействовать авиации в таких случаях должна только другая авиация", — сообщил он и добавил, что без современных самолетов комплексно противодействовать этой проблеме нельзя.

Напомним, 23 марта командир батальона беспилотников 3-й ОШБр Вадим Мазевич заявил, что оккупанты применили новую тактику на Авдеевском направлении. Также враг имеет другую хорошую амуницию.

Аналитики ІSW рассказали, что оккупанты не смогут окружить Харьков. Поскольку подобная операция создаст значительные проблемы для противника.