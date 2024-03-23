Бои за Ивановское: Минобороны РФ отчитывается об оккупации, в ВСУ опровергают (карты)

Украинские военные отрицают полный контроль ВС РФ над Ивановским в Донецкой области. В DeepState отмечают, что в населенном пункте идут тяжелые бои.

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23 марта Министерство обороны РФ заявило об оккупации села Ивановского, расположенного на юго-западе от Бахмута Донецкой области. Генеральный штаб ВСУ не подтверждает информацию российского командования. Сомнительный отчет Минобороны РФ опубликован в Telegram-канале ведомства.

Россияне сообщили о якобы "успешных" действиях подразделений группировки "Юг", которые сумели получить преимущество в "Красном" — так оккупанты называют Ивановское. В заметке, которая появилась в сети в 14:34, отмечают, что ВС РФ на данном отрезке фронта "улучшили тактическую ситуацию на переднем крае".

Бои на Донбассе — Минобороны РФ об Ивановском, 23 марта Фото: Скриншот

Бои на Донбассе — ситуация в Ивановском

Отметим, на заявление Минобороны РФ через час отреагировал доброволец 24-й ОМБр ВСУ Станислав Бунятов с позывным "Осман". В Telegram-канале "Говорят Снайпер +" он объяснил, что противнику не удалось продвинуться в Ивановском.

Эксперты сообщества DeepState в заметке, размещенной 22 марта, отдельно упомянули бои под Ивановским — там продолжаются "тяжелые бои". На онлайн-карте боевых действий последние изменения обозначены 20 марта. В частности, на 100 метров расширилась "серая зона" к северу от дороги, которая направляется из Бахмута в Ивановское и Часов Яр.

Бои на Донбассе — DeepState об Ивановском, 23 марта Фото: DeepStateMAP

О ситуации на Бахмутском направлении также говорится в утреннем отчете Генштаба ВСУ 23 марта. Украинское командование отметило, что на данном отрезке в течение прошлых 12 часов состоялось пять атак ВС РФ. Точки атак расположены южнее Бахмута — это села Ивановское, Андреевка и Клещиевка. Кроме того, рассказали о ситуации на других направлениях. Горячее всего — на Новопавловском (состоялось 28 попыток штурмов) и на Авдеевском (10).

Отметим, бои к западу от Бахмута идут почти год после того, как весной 2023 года ВСУ пришлось оставить город под давлением ВС РФ. По состоянию на 23 марта враг давит на северо-западе — возле Богдановки, — рассказывают украинские военные. Другое направление атак россиян — юго-запад возле Ивановского.

Напоминаем, 22 марта заместитель командира штурмового батальона 5-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Алексей Тарасенко рассказал, что в Ивановском продолжаются бои за каждый дом. Неделей ранее другой украинский военный подтвердил, что в населенном пункте улицы и дома переходят из рук в руки и поэтому нельзя сказать, что ВС РФ имеют успехи.