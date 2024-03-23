Бої за Іванівське: Міноборони РФ звітує про окупацію, в ЗСУ спростовують (карти)

Українські військові заперечують повний контроль ЗС РФ над Іванівським на Донеччині. В DeepState відзначають, що у населеному пункті точаться важкі бої.

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23 березня Міністерство оборони РФ заявило про окупацію села Іванівського, розташованого на південному заході від Бахмуту Донецької області. Генеральний штаб ЗСУ не підтверджує інформацію російського командування. Сумнівний звіт Міноборони РФ опублікований у Telegram-каналі відомства.

Росіяни повідомили про начебто "успішні" дії підрозділів угрупування "Юг", які зуміли здобути перевагу у "Красному" — так окупанти називають Іванівське. В дописі, який з'явився у мережі о 14:34, наголошують, що ЗС РФ на даному відтинку фронту "покращили тактичну ситуацію на передньому краї".

Бої на Донбасі - Міноборони РФ про Іванівське, 23 березня Фото: Скриншот

Бої на Донбасі — ситуація в Іванівському

Зазначимо, на заяву Міноборони РФ через годину відреагував доброволець 24-ї ОМБр ЗСУ Станіслав Бунятов з позивним "Осман". У Telegram-каналі "Говорять Снайпер +" він пояснив, що противнику не вдалось просунутись в Іванівському.

Експерти спільноти DeepState у дописі, розміщеному 22 березня, окремо згадали бої під Іванівським — там тривають "важкі бої". На онлайн-карті бойових дій останні зміни позначені 20 березня. Зокрема, на 100 метрів розширилась "сіра зона" на північ від дороги, яка прямує з Бахмуту до Іванівського та Часового Яру.

Бої на Донбасі - DeepState про Іванівське, 23 березня Фото: DeepStateMAP

Про ситуацію на Бахмутському напрямку також ідеться у ранковому звіті Генштабу ЗСУ 23 березня. Українське командування відзначило, що на даному відтинку протягом минулих 12 годин відбулось п'ять атак ЗС РФ. Точки атак розташовані південніше Бахмуту — це села Іванівське, Андріївка та Кліщіївка. Крім того, розповіли про ситуацію на інших напрямках. Найгарячіше — на Новопавлівському (відбулось 28 спроб штурмів) та на Авдіївському (10).

Зазначимо, бої на захід від Бахмуту точаться майже рік після того, як весною 2023 року ЗСУ довелось залишити місто під тиском ЗС РФ. Станом на 23 березня ворог тисне на північному заході — біля Богданівки, — розповідають українські військові. Інший напрямок атак росіян — південний захід біля Іванівського.

Нагадуємо, 22 березня заступник командира штурмового батальйону 5-ї окремої штурмової бригади ЗСУ Олексій Тарасенко розповів, що в Іванівському тривають бої за кожен будинок. Тижнем раніше інший український військовий підтвердив, що в населеному пункті вулиці та будинки переходять з рук в руки і тому не можна сказати, що ЗС РФ мають успіхи.