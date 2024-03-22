"Намагаються просунутися будинок за будинком": ЗС РФ атакують Іванівське на Донеччині, — офіцер

Українські захисники намагаються працювати на випередження і вчасно виявляти рухи окупантів в напрямку їхніх позицій. ЗС РФ своєю чергою прагнуть просуватися хоча б на кілька метрів на день, розповідає заступник командира штурмової бригади.

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ЗС РФ не полишають своїх спроб захопити село Іванівське на Донеччині та просуватися до каналу Сіверський Донець–Донбас на південь від міста Часів Яр. Про це сьогодні, 22 березня, в ефірі телеканалу FREEДОМ розповів заступник командира штурмового батальйону 5-ї окремої штурмової бригади ЗСУ Олексій Тарасенко.

За його словами, на Бахмутському напрямку окупанти менше використовують бронетехніки, оскільки зазнали у ній суттєвих втрат.

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"Але піхотні групи так само інтенсивно заходять в операційні райони, намагаються просунутися будинок за будинком, окоп до окопу і, таким чином, хоча б по кілька метрів просуватися на день. Закономірностей немає якихось: противник намагається як і великими силами до кількох механізованих рот за підтримки танків атакувати, так і просто невеликими групами, по п’ять чи шість, інколи вісім осіб просуватися від укриття до укриття, щоб не бути поміченими", — розповів військовий.

Він зазначив, що українські захисники намагаються працювати на випередження і вчасно виявляти рухи окупантів в напрямку їхніх позицій.

"На підступах завдати артилерійського удару, підняти в небо FPV-дрони, підняти в небо дрони зі "скидами" і знищити противника, і здебільшого це вдається. Коли ж противник все ж доходить до наших позицій, тоді починаються стрілецькі бої і доводиться вводити в бій наші танкові резерви", — Олексій Тарасенко.

Нагадаємо, що 21 березня в Інституті вивчення війни повідомили, що ЗС РФ просунулися на Бахмутському напрямку. Згідно з геолокаційними кадрами, окупанти просунулися на північ від Іванівського.

20 березня в районі Бахмута Донецької області російська колона пішли на прорив, проте Сили оборони застосували протитанкову зброю та ударні безпілотні літальні апарати.