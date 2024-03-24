За неделю РФ выпустила по Украине почти 190 ракет и 700 авиабомб, — Зеленский (видео)

Президент отметил, что воздушный щит Украины требует значительного усиления. Он поблагодарил украинских защитников за сбитые вражеские ракеты и "шахеды".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в течение недели Вооруженные силы Российской Федерации нанесли массированные комбинированные удары по Украине. Для этого противник использовал различные виды вооружения. Об этом глава нашего государства 24 марта сообщил во время вечернего видеообращения.

"За эту неделю, с понедельника и до сегодняшнего дня, российские террористы применили почти 190 ракет различных типов и почти 140 "шахедов". Еще почти 700 управляемых авиабомб. Ни одной недели еще не было за более чем 2 года этой войны, когда бы Россия воздержалась от террора. И мы делаем все возможное, чтобы наш вполне справедливый ответ на этот террор оккупационный контингент чувствовал так же — каждую неделю, каждый день", — отметил Зеленский.

Президент поблагодарил наши Силы обороны, которые "минусуют" российский потенциал войны. Он отметил, что Украине нужно больше систем ПВО, артиллерии, дронов и бронетехники. По его словам, есть хорошие результаты и по пакетам оборонной поддержки — "есть и полученные пакеты, и объявлены новые".

Также президент отметил, что Украина получила много результатов в отношениях с партнерами, которые существенно поддержат защиту нашего государства. Есть решение Евросоюза о Фонде помощи Украине объемом 5 миллиардов евро. Кроме того, МВФ принял новый транш, на сумму почти 900 миллионов долларов.

Напомним, 22 марта Фокус сообщал, что Зеленский обсудил на Ставке удары РФ по объектам энергетики. По его словам, по-настоящему защитить Украину может только решение западных партнеров предоставить достаточное количество современных систем ПВО.