14 атака за три недели: БпЛА атаковали российский НПЗ в Саратове, — СМИ

В результате атаки, по данным журналистов, на стратегическом объекте произошел пожар, а обломками повреждена операторская. Медиа подсчитало, что это уже 14 атака на нефтеперерабатывающие объекты в РФ и на оккупированных территориях за последние три недели.

В Саратове неизвестные БпЛА напали на местный нефтеперерабатывающий завод. В результате атаки возник пожар и есть разрушения. Об этом сообщает российское издание ASTRA.

"НПЗ в Саратове на улице Брянской атаковали утром 23 марта. Беспилотник был подавлен силами РЭБ, но упал на территорию НПЗ. Возник пожар на площади 10 квадратных метров. Повреждена операторная. Пострадавших нет", — проинформировало издание.

Отмечается, что это уже 14 атака на нефтеперерабатывающие предприятия в РФ и на оккупированных территориях за 3 недели.

В РФ подсчитали количество атак на НПЗ

Накануне в результате атаки на НПЗ в Крыму горели 3 емкости с нефтепродуктами и склад, а Куйбышевский НПЗ в Самарской области приостановил работу после атаки БпЛА 23 марта из-за повреждения одной из установок.

15 марта два БпЛА атаковали нефтеперерабатывающую станцию "Становая" в Липецкой области. Объект расположен в 300 км от границы с Украиной.

17 марта беспилотник упал на территории одного из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России, "Славнефть-Янос" в Ярославской области. Пожара не было, пострадавших нет.

В этот же день два БпЛА атаковали "Ровеньковскую нефтебазу" в оккупированной Луганской области. Один из них сдетонировал, загорелся резервуар для хранения ГСМ.

17 марта атакован нефтезавод в Славянске-на-Кубани, 16 марта — Сызранский и Новокуйбышевский НПЗ в Самарской области, 15 марта — Белгородский НПЗ, 14 марта — НПЗ в Рязани, 13 марта — НПЗ в Ленинградской области и завод нефтепродуктов в Новошахтинске Ростовской области, 12 марта - нефтебаза "Лукойла " в нижегородском Кстове. Еще три нефтеобъекта были атакованы беспилотниками в дни выборов президента РФ.

Напомним, в Financial Times со ссылкой на источники сообщили, что США призвали украинские власти отказаться от атак на российскую энергетическую инфраструктуру и предупредили о риске роста цен на нефть в мире и вероятной мести со стороны Москвы.