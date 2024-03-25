Атака на Новочеркасскую ГРЭС: соцсети обнародовали кадры удара БПЛА (видео)

По данным губернатора Ростовской области, из эксплуатации временно вывели два энергоблока ГРЭС. Минобороны России отчитывается об "успешной" работе ПВО, однако умалчивает информацию о попаданиях беспилотников.

Одиннадцать украинских беспилотных летательных аппаратов якобы были перехвачены российскими силами ПВО над территорией Ростовской области. Об этом сообщило министерство обороны Российской Федерации в понедельник, 25 марта.

По данным ведомства, силы ПВО ночью якобы успешно работали в небе над Ростовской областью. Профильное министерство утверждает, что уничтожено 11 украинских БПЛА, которые пытались ударить по региону. Вместе с тем, Минобороны умалчивает информацию об ударе по Новочеркасской ГРЭС.

По словам губернатора региона Василия Голубева, ночью в Ростовской области произошел пожар на Новочеркасской ГРЭС. Однако топ-чиновник умалчивает причину инцидента. Издание Meduza распространило видео российских Telegram-каналов, на котором зафиксирован удар БПЛА по электростанции.

БпЛА атаковали Новочеркасскую ГРЭС

О пожаре на электростанции в 3:41 сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев. По его словам, работники станции быстро потушили огонь. Пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.

По словам Голубева, из-за пожара автоматически отключились высоковольтные линии 330 кВ — Тихорецкая и Ростовская. А из эксплуатации временно вывели два энергоблока ГРЭС.

В свою очередь Telegram-канал Baza проинформировал, что около 2:30 электростанцию атаковали несколько беспилотников. Российский паблик "Новочеркасск сегодня" сообщил, что в районе ГРЭС ночью было слышно около 17-20 взрывов, некоторые из которых сопровождались яркими вспышками в небе.

Напомним, 23 марта беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод в Саратове. По данным российского издания ASTRA, это уже 14 атака на нефтеперерабатывающие объекты в РФ и на оккупированных территориях за последние три недели.

Financial Times писало, что США призвали украинские власти отказаться от атак на российскую энергетическую инфраструктуру и предупредили о риске роста цен на нефть в мире и вероятной мести со стороны Москвы.