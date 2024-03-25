Армия поступила правильно: в Польше считают, что ракеты РФ и в дальнейшем будут залетать в польское небо

По словам польского политика Шимона Головня, инциденты с нарушением воздушного пространства его страны могут повториться пока в Украине продолжается война.

Спикер польского Сейма Шимон Головня не исключает повторения инцидента с нарушением российской ракетой воздушного пространства Польши во время массированных атак по Украине. Об этом сообщает Polskie Radio.

"Такие инциденты случались, случаются и, скорее всего, пока будет продолжаться война в Украине, они будут случаться. Самое важное, чтобы мы были в безопасности, чтобы все системы работали, чтобы мы еще больше совершенствовали эти системы и не жалели ни сил, ни денег на то, чтобы вооружиться", — подчеркнул спикер польского Сейма.

Головня отметил, что действия по сбиванию ракет должны приниматься таким образом, чтобы не нанести вред гражданскому населению.

"Сбить такую ракету означает, что ее обломки должны куда-то упасть, это становится неконтролируемым и гораздо более сложным процессом. Я абсолютно убежден, что армия вела себя здесь именно так, как и должна была вести себя", — подытожил глава Сейма.

Напомним, во время масштабной ракетной атаки на Украину в ночь на воскресенье, 24 марта, одна из российских ракет попала на территорию Польши. В результате инцидента польская авиация была поднята в воздух.

Позже польский военный аналитик Ярослав Вольск рассказал, почему поляки не перехватили российскую Х-101. Он предполагает, что для уничтожения вражеских целей необходимо перекрывать конкретные участки воздушного пространства, иначе существует угроза поражения гражданских самолетов или дружественной боевой авиации. Но пока что Польша якобы не может себе этого позволить, поскольку в стране работают 66 аэропортов.