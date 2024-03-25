В Киеве прогремели взрывы: ВС РФ могли атаковать обновленными "Ониксами", — соцсети

Оккупанты запустили ракеты в сторону столицы с юга. Падение обломков зафиксировано в Соломенском, Днепровском, Голосеевском и Печерском районах, рассказали в КГВА.

Утром 25 марта Вооруженные силы Российской Федерации обстреляли Киев. Взрывы прогремели сразу после тревоги. Фокус рассказывает подробнее о вражеской атаке.

В 10:28 в Воздушных силах предупредили об угрозе применения баллистического вооружения с юга и о запуске ракет на Киев.

После объявления воздушной тревоги в столице прогремели мощные взрывы.

Мэр столицы Виталий Кличко подтвердил взрывы.

"Взрывы в столице. Срочно в укрытие!" — сказал он.

По его словам, подразделения экстренных служб направились в Печерский, Соломенский и Днепровский районы столицы.

Начальник КГВА Сергей Попко заявил, что в результате вражеской атаки зафиксировано падение обломков в Печерском районе, поврежден жилой дом.

"По предварительной информации, в результате ракетной атаки на Киев зафиксировано падение обломков в Печерском районе. Поврежден жилой дом. Оперативные службы следуют на место происшествия", — сказал Попко.

Также он отметил, что предварительно, падение обломков также зафиксировано в Соломенском, Днепровском районах. Также в Голосеевском районе обнаружены обломки ракеты в лесополосе.

"Предварительно, информация о пострадавших и разрушениях не поступала", — сказал он.

По информации мониторингового Telegram-канала Web3ForcesNews, столицу могли атаковать с помощью ракеты Оникс нового типа дальности. Украинский журналист Андрей Цаплиенко сообщил, что в пределах Киевской области произошло предварительно шесть взрывов.

"Враг, вероятно, ударил модернизированными ракетами "Оникс-М" из Крыма. Взрывы прогремели через несколько секунд после объявления тревоги", — сказал он.

Напомним, 24 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в течение недели оккупанты наносили массированные комбинированные удары по стране. Он рассказал, что для этого противник использовал различные типа вооружения.

25 марта председатель Одесской областной военной администрации Олег Кипер отметил, что россияне атаковали Одесскую область с помощью БПЛА. В результате чего есть повреждения энергетической инфраструктуры.