Российский чиновник разбился в ДТП под Бердянском, — росСМИ

По предварительным данным, бывший депутат Новосибирской области Николай Хван влетел в военный грузовик "Урал" вблизи временно оккупированного села Нововасильевка в Запорожской области.

Советник главы республики Тыва Николай Хван погиб в ДТП во временно оккупированной части Запорожской области. Об этом написало в понедельник, 25 марта, российское медиа Baza.

По данным издания, авария произошла вечером 23 марта вблизи села Нововасильевка в Бердянском районе. Бывший депутат Новосибирской области Николай Хван на автомобиле KIA SPORTAGE вылетел на встречную полосу и врезался в грузовик "Урал". От удара Хван погиб на месте. За рулем грузовика был военнослужащий в/ч 65384. Он не пострадал.

Российский Telegram-канал Astra сообщил, что до 2010 года Хван работал в должности директора управления заказчика по строительству подземных транспортных сооружений Новосибирска, где, по версии следствия, он потратил более 200 тыс. рублей из средств предприятия. Тогда суд приговорил его к двум годам лишения свободы условно. По данным ASTRA, сейчас Хван занимал должность советника главы республики Тыва.

О смерти Хвана в результате ДТП написал также советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

"Советник главы Тывы Николай Хван вылетел на встречку, врезался в "Урал" и погиб на месте в оккупированной части Запорожской области Украины", — сообщил Андрющенко.

Напомним, 27 февраля в российском Сочи перевернулся самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс наземного базирования "Панцирь-С1", который двигался в сопровождении полиции.

4 декабря 2023 года грузовая фура врезалась в колонну военных автомобилей в Воронежской области РФ. В результате ДТП один россиянин, еще четверо получили ранения.