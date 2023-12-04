Смели с дороги: в РФ произошло смертельное ДТП с грузовиками Росгвардии, есть жертвы (фото)

Грузовая фура врезалась в колонну военных автомобилей в 120 км от украинской границы. Это не первое ДТП с участием российских военных.

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В РФ произошло ДТП в Воронежской области, которая соседствует с временно оккупированными регионами Луганской области. В инциденте приняла участие колонна автомобилей Росгвардии и грузовая фура. В результате происшествия на дороге пострадали пять человек. О деталях ситуации в РФ написало агентство "РИА Новости" в Telegram-канале.

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В заметке указывается, что во время ДТП погиб один россиянин, а четверо — получили ранения. Также опубликовали кадры, на которых видны подробности инцидента. В частности, в поле зрения камеры попал участок дороги, на обочине которой стояли пять грузовиков Росгвардии. Через мгновение в один из них врезается грузовая фура. Боковой удар сталкивает одно авто с дороги, другому достается удар "по касательной".

ДТП в РФ: колонна Росгвардии на обочине

О больше подробностей рассказывается в Telegram-канале Mash. Указывают, что ДТП произошло 2 декабря около 15 часов (по Москве) на трассе М4 "Дон" возле города Бобров. Отметим, через населенный пункт проходит дорога, которая через Воронежскую область направляется в сторону украинской границы на Луганщине. Расстояние от места ДТП до Украины — около 120 км.

Воронежская область РФ имеет общую границу с Луганской обалстью Украины Фото: DeepState

Причина ДТП — водитель фуры заснул за рулем, говорится в заметке. Погибший — не росгвардеец, а второй водитель грузовика: предварительно, его зовут Ахмад Шиданов, 29 лет. Ранения получили пятеро российских силовиков.

Отметим, 2 декабря в РФ произошло еще одно ДТП, причиной которого стал "френдли фаер". Журналисты рассказали, что событие произошло на Камчатке утром, когда с десяток российских военных направлялись на завтрак. Их коллега, лейтенант ВС РФ, не справился с управлением и врезался в группу, которая направлялась в столовую. Количество пострадавших — 11 человек. Погибших не было.

Похожая ситуация произошла в августе 2023 года, ранее писал Фокус. Участникам ДТП вновь стал автомобиль Росгвардии. Этот автомобиль переехал две легковушки в Санкт-Петербурге. В результате инцидента погибли три росгвардейца.

Напоминаем, благодаря санкциям мирового сообщества РФ потеряла возможность выпускать один из своих дронов "Гранат 4", предназначенный для охоты на РЭБ. В то же время Кремль пытается изменить правила приема на службу в ряды ВС РФ: возможно, сократят количество болезней, имея которые россияне могли избежать армии.