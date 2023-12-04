Змели з дороги: у РФ сталось смертельне ДТП з вантажівками Росгвардії, є жертви (фото)

Вантажна фура врізалась в колону військових автомобілів за 120 км від українського кордону. Це не перше ДТП за участю російських вояк.

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У РФ сталось ДТП у Воронезькій області, яка сусідить з тимчасово окупованими регіонами Луганської області. У інциденті взяла участь колона автомобілів Росгвардії та вантажна фура. Внаслідок події на дорозі постраждало п'ять осіб. Про деталі ситуації у РФ написало агентство "РИА Новости" у Telegram-каналі.

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У дописі вказується, що під час ДТП загинув один росіянин, а четверо — отримали поранення. Також опублікували кадри, на яких видно подробиці інциденту. Зокрема, у поле зору камери потрапила ділянка дороги, на обочині якої стояли п'ять вантажівок Росгвардії. За мить в одну з них врізається вантажна фура. Бічний удар зіштовхує одне авто з дороги, іншому дістається удар "по дотичній".

ДТП в РФ: колона Росгвардії на обочині

Про більше подробиць розповідається у Telegram-каналі Mash. Вказують, що ДТП сталось 2 грудня близько 15 год. (за Москвою) на трасі М4 "Дон" біля міста Бобров. Зазначимо, через населений пункт проходить дорога, яка через Воронезьку область прямує у бік українського кордону на Луганщині. Відстань від місця ДТП до України — близько 120 км.

Воронезька область РФ має спільний кордон з Луганською обалстю України Фото: DeepState

Причина ДТП — водій фури заснув за кермом, ідеться у дописі. Загиблий — не росгвардієць, а другий водій вантажівки: попередньо, його звати Ахмад Шиданов, 29 років. Поранення отримали п'ятеро російських силовиків.

Зазначимо, 2 грудня у РФ сталось ще одне ДТП, причиною якого став "френдлі фаєр". Журналісти розповіли, що подія сталась на Камчатці зранку, коли з десяток російські військові прямували на сніданок. Їхній колега, лейтенант ЗС РФ, не справився з кермуванням і врізався в групу, яка прямувала до їдальні. Кількість постраждалих — 11 осіб. Загиблих не було.

Схожа ситуація сталась у серпня 2023 року, раніше писав Фокус. Учасникам ДТП знов став автомобіль Росгвардії. Цей автомобіль переїхав два легковики у Санкт-Петербурзі. Внаслідок інциденту загинуло три росгвардійці.

Нагадуємо, завдяки санкціям світової спільноти РФ втратила можливість випускати один зі своїх дронів "Гранат 4", призначений для полювання на РЕБ. Водночас Кремль намагається змінити правила прийому на службу до лав ЗС РФ: можливо, скоротять кількість хвороб, маючи які росіяни могли уникнути армії.