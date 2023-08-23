ДТП за участю вантажівки Росгвардії: аварія під Петербургом забрала життя військових РФ (фото)

За даними російських джерел, вантажівка, що перевозила людей, зіткнулася з двома легковиками. Вантажний автомобіль фактично переїхав один із легковиків, а інший зім'яв.

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На околицях Санкт-Петербурга в Росії сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої загинули співробітники Росгвардії. Про це повідомляє російське видання "Комсомольская правда".

На кільцевій автомобільній дорозі (КАД) поблизу Санкт-Петербурга сталася масштабна аварія за участю співробітників Росгвардії. Повідомляють, що внаслідок події троє російських військових загинули, а ще троє отримали поранення.

Вантажівка, що перевозила пасажирів, зіткнулася з двома легковими автомобілями на кільцевій автомобільній дорозі біля Санкт-Петербурга. Згідно з розміщеними в соціальних мережах зображеннями, вантажний автомобіль по суті переїхав одну з легкових машин, а іншу зім'яв. Окупанти стверджують, що аварія сталася через колесо, що лопнуло на вантажівці.

У Росгвардії вже підтвердили загибель своїх військових. Їхні родини мають отримати якусь підтримку. Однак досі невідомо, що саме це буде: пельмені, гроші чи просто добре слово. Постраждалим обіцяють допомогти з лікуванням.

На місці ДТП утворився затор на кілька кілометрів, адже злощасну вантажівку просто покинули на місці події, а тіла загиблих розкидало по дорозі.

За фактом інциденту триває перевірка. Фахівці встановлюють обставини події.

Нагадаємо, 23 серпня стало відомо, що нардепа від партії "Слуга народу" Олександра Копиленка госпіталізували після серйозної ДТП. Фракція пообіцяла надати подробиці трохи пізніше.

23 серпня повідомили, що у Вінницькій області сталася ДТП, у якій загинули 12 осіб. Аварія сталася через зіткнення ВАЗа з вантажним автомобілем DAF.