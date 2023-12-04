Поставки неможливі: Росія втратила цінні дрони "Гранат-4" через санкції, — InformNapalm

ЗС РФ застосовували безпілотники "Гранат-4" в Україні для виявлення станцій стільникового зв'язку, живої сили і техніки Сил оборони.

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Європейські санкції призвели до зриву державного контракту Міністерства оборони Росії на поставку комплексу безпілотних літальних апаратів "Гранат-4" окупаційній армії. Про це повідомляє Міжнародна розвідувальна спільнота InformNapalm із посиланням на документи, отримані хакерами української команди "Кібер Опір".

Чому ЗС РФ не можуть отримати дрони "Гранат-4"

Розробкою "Гранат-4" активно займається ТОВ "НВО Іжевські безпілотні системи", яке є дочірньою структурою концерну "Калашников". Підприємство навіть оголосило набір персоналу для подальшої роботи над проєктом. Однак дії антиросійських санкцій обірвали всі поставки необхідних комплектуючих з країн Європейського союзу. Обмеження проти цієї структури запровадили Велика Британія, США, Канада, Швейцарія, Австралія, Японія, Нова Зеландія та Україна.

Крім того, інформація, отримана InformNapalm від хакерської команди, показує, що документи стосуються державних контрактів Міністерства оборони Росії, а саме контракту на поставку комплексу БПЛА "Гранат-4". У відповіді, отриманій від Торгово-промислової палати Удмуртської Республіки на заяву ТОВ "НВО Іжевські безпілотні системи", заявляється про неможливість виконання контракту через санкційні обмеження. Така ситуація може призвести до зміни умов або розірвання контракту, кажуть дослідники.

Відповідь від 16.10.2023 від спілки "Торгово-промислова палата Удмуртської Республіки" на заяву ТОВ "НВО Іжевські безпілотні системи" вих.№525/к від 09.10.2023 Відповідь від 16.10.2023 від спілки "Торгово-промислова палата Удмуртської Республіки" на заяву ТОВ "НВО Іжевські безпілотні системи" вих.№525/к від 09.10.2023 Відповідь від 16.10.2023 від спілки "Торгово-промислова палата Удмуртської Республіки" на заяву ТОВ "НВО Іжевські безпілотні системи" вих.№525/к від 09.10.2023

У своєму матеріалі розвідники зазначають, що санкції проти поставок комплектуючих і товарів подвійного призначення сповільнюють роботу російського військово-промислового комплексу і перешкоджають швидкому збільшенню поставок зброї та передових технологій для російської армії, але Росія шукає нові шляхи обходу санкцій, що вимагає постійного моніторингу та введення нових обмежень з боку США, ЄС та інших країн.

Санкції дають Україні та ЄС час для нарощування власних сил для відбиття російської агресії, але самі по собі не задовольняють нагальну потребу в постачанні зброї та техніки для української армії. Україна має адаптувати законодавство для збільшення можливостей виробництва безпілотників для української армії та спростити закупівлю комплектуючих.

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БПЛК "Гранат-4": що про нього відомо

Комплекс із БПЛА малої дальності "Гранат-4" призначений для ведення повітряної фоторозвідки об'єктів супротивника з метою виявлення станцій стільникового зв'язку, моніторингу поверхні землі, різних об'єктів, магістралей, живої сили, техніки в наближеному до реального масштабу часу. Корисне навантаження включатиме цифровий фотоапарат, модуль радіорозвідки. Спосіб старту — з катапульти. До складу комплексу входять безпілотні літальні апарати "Рубеж-20" зі злітною масою до 30 кг розробки компанії рос. АТ "Аерокон".

Технічні характеристики БПЛК "Гранат-4":

радіус застосування (за умови прямого радіовидіння) — до 100 км;

тип двигуна — внутрішнього згоряння;

швидкість польоту — 90-140 км/год;

максимальна висота польоту над рівнем моря — 4000 м;

діапазон висоти польоту над поверхнею — від 300 до 2000 м;

максимальна тривалість польоту — 6 год;

корисне навантаження — обладнання телевізійного, інфрачервоного, фотоспостереження, РЕБ;

маса корисного навантаження — до 3 кг;

розмах крил — 3,2 м;

злітна вага — 30 кг;

час розгортання — 15 хв;

спосіб посадки — автоматичний із парашутом;

робочі температури — від -30 до +40 °C;

обслуга — 4 особи.

Нагадаємо, у ніч на 28 березня 2023 року окупанти використали 13 БПЛА "Shahed-136/131", один розвідувальний безпілотник "Гранат-4" і дві керовані авіаційні бомби. До ліквідації наслідків атаки було залучено 9 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 50 рятувальників. Обійшлося без жертв і потерпілих