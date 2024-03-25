Индия готовится к круговой обороне: в стране пройдут крупнейшие учения ВВС (видео)

Учения организованы как ответ на действия Пакистана. В маневрах, вероятно, будут задействованы истребители Су-30 МКИ, Sepecat Jaguar, Rafale, а также новейшие отечественные Tejas.

ВВС Индии готовятся провести масштабные учения "Гаганшакти-2024" в ответ на воздушные маневры боевых самолетов Пакистана. Как сообщили 25 марта обозреватели The EurAsian Times, воздушные силы Индии фактически готовятся к обороне многочисленных направлений, как со стороны Китая, так и со стороны Пакистана.

Стремление Индии укрепить потенциал своих воздушных сил выглядит вполне логичным, поскольку протяженность границы с Китаем составляет 3 380 км, с Пакистаном — 2 912 км. И это при том, что с этими соседями у Нью-дели сложились мягко говоря непростые отношения.

Недавно ВВС Пакистана опубликовали демонстрационное видео о китайском истребителе 5-го поколения FC-310 Gyrfalcon, ранее известном как J-31. В ответ индийская сторона в апреле текущего года намерена провести 10-дневные крупнейшие учения "Гаганшакти", которые по масштабу превзойдут последние аналогичные маневры 2018.

Пока точное количество авиации, которая будут задействована в этом мероприятии, не называется, однако обозреватели напомнили, что в учениях "Гаганшакти-2018" было задействовано более 1150 самолетов, совершивших 11 000 вылетов за 13 дней.

"В 2018 году ВВС прикрывали все операции на местности во время Гаганшакти – пустынные, высокогорные, морские и специальные операции. Особое внимание уделялось воздушным боям, боям в формате "воздух-земля", десантированию и медицинской эвакуации", — отмечают авторы материала.

Также было подчеркнуто, что "Гаганшакти-2024" пройдет на фоне напряженных отношений с Китаем. Ожесточенные столкновения в долине Галван привели к массовому наращиванию сил вдоль линии фактического контроля с КНР, а воздушные силы в такой ситуации играют ключевую роль в быстром реагировании.

Арсенал ВВС Индии

Эксперты отметили технику и вооружение, которые предположительно будут задействованы в ходе учений. Прежде всего названы истребители Су-30 МКИ и морские истребители Sepecat Jaguar. Также возможно в маневрах примет участие техника, недавно поступившая на вооружение, — французские Rafale, легкие боевые вертолеты Prachand и транспортные самолеты C-295.

Еще одним участником маневров станет легкий многоцелевой истребитель 4-го поколения Tejas отечественного производства, который еще не прошел боевую проверку.

Что касается вооружения, то индийские ВВС, вероятно, испытают сверхзвуковые крылатые ракеты BrahMos на истребителях "Су" и ракеты класса "воздух-воздух" Meteor (BVRAAM) французских истребителей Rafale.

Международные маневры

Обозреватели также сообщили, что вслед за "Гаганшакти-2024", а точнее в августе, последуют первые многонациональные учения "Таранг Шакти". Ожидается, что наряду с Индией в них примут участие США, Германия, Франция, Австралия, соседние и другие дружественные страны.

"ВВС все чаще принимают участие в многосторонних воздушных учениях. В 2022 году ВВС приняли участие в учениях Pitch Black-22, проводимых Королевскими ВВС Австралии на авиабазе Дарвин. ВВС также впервые приняли участие в учениях "Яркая звезда-23", проходивших на авиабазе в Каире в прошлом году. В учениях также приняли участие США, Саудовская Аравия, Греция и Катар", — подытожили обозреватели.

Напомним, 2 февраля в Индии успешно испытали крылатую ракету BrahMos увеличенной дальности. Отмечалось, что модернизированная ракета способна преодолевать дистанцию в 900 км.