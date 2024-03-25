Сложный выбор для Кремля: РФ придется жертвовать ПВО с фронта для защиты своих НПЗ, — Forbes

По данным журналистов, усиливая защиту нефтеперерабатывающих заводов, россияне могут согласиться на меньшую защиту вокруг авиабаз, портов, штабов и других военных объектов.

Украина создала и внедрила в эксплуатацию 15 новых моделей дальнего действия беспилотных летательных аппаратов, которые были использованы в нападении на объекты российской нефтяной инфраструктуры. За год таких рейдов украинская разведка сократила мощности российских нефтеперерабатывающих заводов примерно на 12 процентов. Об этом сообщает издание Forbes.

По данным источника, Украина надеется, что атаки на нефтяные объекты подорвут финансовые ресурсы Москвы, усложнят ее военную логистику и вызовут недовольство среди российских граждан. Однако аналитики предупреждают, что такие удары, хоть и наносят ущерб РФ и затрудняют логистику, не имеют существенного влияния на общий объем переработки нефти в течение года.

"Возможно, более важным для украинских сил является то, что дроновые атаки могут заставить Кремль отвести ценные системы ПВО с линии фронта и разместить их вокруг нефтяной инфраструктуры", — пишет издание.

Forbes замечает, что в попытке укрепить свою систему противовоздушной обороны Москва недавно пересмотрела сроки экспорта двух батарей зенитно-ракетных комплексов С-400 в Нью-Дели, отложив их на два года — с 2024 на 2026 год. Кроме того, по данным британской разведки, уже разрабатываются планы по размещению зенитно-ракетного комплекса "Панцирь" вблизи энергетических объектов.

"Усиливая защиту нефтеперерабатывающих заводов, россияне могут согласиться на меньшую защиту вокруг авиабаз, портов, штабов и других военных объектов, что сделает их более легкой мишенью", — пишет Forbes.

Россия размещает свои наиболее мощные средства противовоздушной обороны на широкой территории и уменьшает их концентрацию, что делает их уязвимыми. Этот факт подтверждается ударом украинских ракет по Черноморскому флоту в Севастополе, в результате которого получили повреждения два десантных корабля РФ.

"Для Кремля может оказаться неизбежным выбор: защищать нефтеперерабатывающие заводы или защищать передовые силы, и скорее всего, будет невозможно сделать и то, и другое", — отмечают в Forbes.

Напомним, в Financial Times со ссылкой на источники сообщили, что США призвали украинские власти отказаться от атак на российскую энергетическую инфраструктуру и предупредили о риске роста цен на нефть в мире и вероятной мести со стороны Москвы.