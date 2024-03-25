Бойцы 47-й бригады под Авдеевкой разнесли 2 группы российских "гольфистов", которые ехали на штурм

Самоубийственная атака двух российских штурмовых групп на китайских гольфкарах закончилась прямым попаданием кассетного снаряда украинских артиллеристов.

В районе Авдеевки российские оккупанты спланировали штурм позиций ВСУ на "гольфкарах". До штурма дело не дошло, потому что "гольфистов" перехватила артиллерия и ударные дроны бойцов 47-й механизированной бригады ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе бригады.

"Арта вместе с FPV-дронами 47 отдельной механизированной бригады смешала врага с грязью на Авдеевском направлении. В последнее время оккупанты все чаще начали выезжать на штурмы на "гольф-карах", которые на болотах выдают за новейшую разработку своего оборонпрома", — говорится в сообщении.

Отмечается, что вражеский штурм был остановлен.

На обнародованных кадрах, которые сняли операторы дронов бригады, видно, что оккупанты во время атаки пытаются бежать и спрятаться под гольфкарами, но их беспощадно уничтожает артиллерия и ударные дроны.

Украинский журналист Юрий Бутусов сообщил, что по оккупантам отработали кассетными боеприпасами.

"Самоубийственная атака двух российских штурмовых групп на китайских гольфкарах заканчивается прямым попаданием кассетного снаряда артиллерии 47-й механизированной бригады, которым убило или ранило всех российских гольфистов. А потом ударные дроны 47-й добили всех выживших. Очередные эпические кадры очередного мясного штурма ВС РФ села Бердичи под Авдеевкой", — написал Бутусов.

Напомним, что 24 марта в Институте изучения войны сообщили, что ВС РФ продвинулись в районе Авдеевки Донецкой области на фоне позиционных боев. Согласно геолокационным кадрам оккупанты наступали на запад от Тоненького, а украинские военные удерживают позиции возле или на западной окраине Орловки, несмотря на недавние заявления РФ о продвижении на запад от города.

23 марта в 3-й ОШБр сообщили, что возле Авдеевки ВС РФ применили новую тактику. Также личный состав противника имеет другую амуницию.