Marder в ВСУ: как себя проявила немецкая БМП в борьбе с ВС РФ

Немецкая боевая машина пехоты — это 20-мм автоматическая пушка, защита от 30-мм снарядов в лоб и комфорт экипажа. Украина получила уже 90 Marder 1 A3.

Силы обороны с начала 2023 года являются оператором лучших БМП западного производства. Германия была одной из тех стран, которая передала Украине боевые машины пехоты Marder 1 A3 производства Rheinmetall. Фокус разобрался, как себя проявила машина в бою, в чем ее особенность, и что о них говорит армия.

Украине передали уже 90 БМП Marder 1 A3 вместе с запчастями и боеприпасами. В планах — передать еще 30 машин, о чем говорится на сайте Минобороны Германии. Калибр пушки Marder — 20-мм, что меньше, чем у БМП Bradley M2A2 и БМП Strv 9040.

Как и с БМП Bradley, ВСУ получили не самую новую модернизацию БМП Marder. Саму машину разработали в 1960-х годов, а серийное производство началось в 1971 году. За это время было создано несколько модификаций и самой новой является 1 A5A1. Версия А3 является самой массовой в немецкой армии.

БМП Marder от 1А3 до 1А5А1 на учениях в Германии

В чем особенность немецких БМП Marder

Версия Marder 1 A3 — это разработка 1989 года. Вес машины вырос сразу на 1600 кг. Это объясняется улучшением бронирования БМП. Теперь она может выдерживать в лобовую проекцию 30-мм снарядов из советской пушки БМП-2 калибром 30-мм. Также были установлены разнесенные плиты на крыше корпуса и башни, чтобы увеличить защищенность от элементов кассетных боеприпасов.

Известно, что дополнительное бронирование изготавливала компания Thyssen-Henschel и KUKA, оно либо приваривалось, либо прикручивалось к боевой машине. Испытания дополнительной защиты показали, что 30-мм снаряд оставил лишь небольшое отверстие в основном бронировании. Борт корпуса выдерживает 14,5 мм боеприпасы.

Испытания дополнительного бронирования на Marder 1 A3

Вооружение Marder представлено 20-мм автоматической пушкой Rheinmetall Mk20 RH-202. Несмотря на меньший калибр, чем у одноклассников, этого достаточно для поражения советской легкобронированной техники. Начальная скорость выстрела составляет 1110 м/с, а скорострельность составляет 800-1000 снарядов в минуту. Основным недостатком машины является нестабилизированная пушка, что делает невозможным стрельбу на ходу.

Также благодаря доработкам машина получила совершенные прицельные приборы с баллистическим вычислителем, лазерным дальномером. Есть дневной и ночной каналы для ведения огня в любое время суток. Кроме 20-мм пушки есть пулемет MG-3 и ПТРК Milan. Однако для стрельбы противотанковой ракетой нужно выдвинуться из башни, что может быть опасным для военных.

Немцы создавали БМП Marder для работы в связке с танком Leopard 1. Основная задача — сопровождение танков, прикрытие и перевозка пехоты, а также подавление вражеской пехоты и легкобронированной техники противника.

Что говорят украинские военные о БМП Marder

"Это как пересесть с "Жигулей" на "Мерседес", — говорит военный в репортаже журналистов о БМП Marder.

В десантном отделении могут поместиться сразу 6 десантников. По словам военных, внутри там комфортно и не бросает из стороны в сторону во время движения. О немецкой БМП Marder украинские журналисты сделали не так много сюжетов. Известно, что машины поступили на вооружение одной из десантно-штурмовых бригад ВСУ.

Силовая установка представлена 600-сильным двигателем MB833 от Mercedes-Benz. Из-за увеличения веса удельная мощность составляет 18 лошадиных сил на тонну. Максимальная скорость БМП Marder — 65 км/ч.

Чем БМП Marder лучше советских БМП

Директор фонда "Вернись живым" Тарас Чмут в видео на "Милитарном" заявил, что немецкие боевые машины лучше советских.

"Она выше БМП-1, имеет больший объем и больший комфорт для экипажа и десанта, но заметна. Комплекс вооружения больше сбалансирован как раз по уничтожению пехоты и бронетехники. Пушка скорострельная, которая с подкалиберными снарядами может пробивать 20-мм броню при угле встречи до 60 градусов. Это позволяет бороться с БТРами 60, 70, 80, 82 и плюс-минус с БМП-1 и БМП-2 в борт точно, но в лоб — под вопросом. При этом держать удар от БМП-2", — рассказал Чмут.

Будущее БМП Marder

Сейчас Бундесвер уже имеет на вооружении БМП Puma, которая закупается для замены Marder. Новый проект разрабатывался с 1996 года на основе проекта NGP (новая бронированная платформа). Серийные версии машины начали поступать в Бундесвер с 2015 года. Решение покупать новую машину обусловлено тем, что Marder уже исчерпал модернизационный потенциал и нужна была более защищенная машина.

БМП Puma пришла на замену Marder Фото: Соцсети

Puma имеет пушку уже 30-мм калибра, ПТРК Spike-LR немецко-нидерландско-израильского концерна EuroSpike GmbH и улучшенную защиту от подрыва на мине. Однако нельзя сказать, что машина оказалась очень удачной, потому что имеет проблемы с боеспособностью. В конце 2022 года состоялись учения, во время которых из строя вышло 8 из 18 машин, которые были привлечены к маневрам. Поэтому пока остановлены закупки новых БМП Puma, а модернизация задерживается до зимы 2024 года.