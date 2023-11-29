Модернизация немецких БМП Puma займет больше времени: в чем причина задержки

Работы по модернизации продляться до конца зимы следующего года, в результате чего машины пехоты улучшат ситуационную осведомленность водителя, огневой потенциал и сетевые функции.

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Модернизация боевой машины пехоты Puma в немецкой армии будет проведена с опозданием из-за проблем с программным обеспечением, сообщило министерство обороны. Об этом 28 ноября сообщили в Defence News.

Ранее Бундесвер планировал модернизацию 15 образцов БМП к концу 2023 года Но теперь, по словам представителей оборонного ведомства, работы по модернизации, которую должен выполнить производитель — совместное предприятие Rheinmetall и Krauss-Maffei Wegmann, — займут до конца февраля.

"Модернизация S1 включает в себя интеграцию превосходных камер дневного и ночного видения с высоким разрешением, легкого ракетного комплекса MELLS (известного в Израиле как Rafael Spike LR), передового цифрового радиооборудования и сложной системы солдата будущего IdZ-ES", — отмечают эксперты.

Авторы материала отмечают, что разработка и модернизация Puma заняли на годы больше времени, чем ожидалось. При этом улучшенные машины должны были перевести аналоговые сухопутные войска Германии в цифровую плоскость.

Дело в том, что после того, как 18 машин Pumas сломались во время учений, министерство обороны оценило машину как революционную, но подверженную многочисленным недоработкам. Тем не менее обещания существенного скачка в возможностях по сравнению с существующим уже несколько десятилетий парком немецких БМП Marder заставляло правительство тратить средства на эту программу.

В итоге в мае текущего года немецкие законодатели одобрили запрос правительства на покупку 50 новых машин на сумму более 1 миллиарда долларов. Кроме того были выделены средства на модернизацию машин, в рамках которой должны быть улучшены ситуационная осведомленность водителя, ракетный потенциал и сетевые функции.

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И хотя задержка работ на два месяца вряд ли повлияет на основные испытания БМП Puma, успех этих мероприятий, в свою очередь, напрямую влияет на обещания, данные союзникам.

"Например, представители оборонного ведомства планируют разместить Pumas в Литве, где разрабатывается проект постоянного присутствия немецких войск. Эти машины также станут основным компонентом будущего военного контингента Берлина в НАТО", — подчеркнули обозреватели.

Ранее сообщалось, что армия ФРГ подписала контракт с компаниями PSM, KMW и Rheinmetall на модернизацию 143 боевых машин пехоты Puma до 2029 года. Машины должны получить улучшенные систему защиты, огневую мощь и управление.