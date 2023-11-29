Модернізація німецьких БМП Puma займе більше часу: у чому причина затримки

Роботи з модернізації триватимуть до кінця зими наступного року, внаслідок чого машини піхоти покращать ситуаційну обізнаність водія, вогневий потенціал і мережеві функції.

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Модернізація бойової машини піхоти Puma в німецькій армії буде проведена із запізненням через проблеми з програмним забезпеченням, повідомило міністерство оборони. Про це 28 листопада повідомили в Defence News.

Раніше Бундесвер планував модернізацію 15 зразків БМП до кінця 2023 року Але тепер, за словами представників оборонного відомства, роботи з модернізації, яку повинен виконати виробник — спільне підприємство Rheinmetall і Krauss-Maffei Wegmann, — займуть до кінця лютого.

"Модернізація S1 охоплює інтеграцію чудових камер денного і нічного бачення з високою роздільною здатністю, легкого ракетного комплексу MELLS (відомого в Ізраїлі як Rafael Spike LR), передового цифрового радіообладнання і складної системи солдата майбутнього IdZ-ES", — зазначають експерти.

Автори матеріалу зазначають, що розробка і модернізація Puma зайняли на роки більше часу, ніж очікувалося. При цьому поліпшені машини мали перевести аналогові сухопутні війська Німеччини в цифрову площину.

Річ у тім, що після того, як 18 машин Pumas зламалися під час навчань, міністерство оборони оцінило машину як революційну, але схильну до численних недоробок. Проте обіцянки істотного стрибка в можливостях порівняно з наявним уже кілька десятиліть парком німецьких БМП Marder змушувало уряд витрачати кошти на цю програму.

У підсумку в травні поточного року німецькі законодавці схвалили запит уряду на купівлю 50 нових машин на суму понад 1 мільярд доларів. Крім того, було виділено кошти на модернізацію машин, у рамках якої мають бути поліпшені ситуаційна обізнаність водія, ракетний потенціал і мережеві функції.

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І хоча затримка робіт на два місяці навряд чи вплине на основні випробування БМП Puma, успіх цих заходів, своєю чергою, безпосередньо впливає на обіцянки, дані союзникам.

"Наприклад, представники оборонного відомства планують розмістити Pumas у Литві, де розробляється проєкт постійної присутності німецьких військ. Ці машини також стануть основним компонентом майбутнього військового контингенту Берліна в НАТО", — підкреслили оглядачі.

Раніше повідомлялося, що армія ФРН підписала контракт із компаніями PSM, KMW і Rheinmetall на модернізацію 143 бойових машин піхоти Puma до 2029 року. Машини мають отримати поліпшені систему захисту, вогневу міць і управління.