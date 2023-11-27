В українській армії зʼявилась БМП з безлюдним бойовим модулем: що відомо (відео)

Бойова машина піхоти отримала новий бойовий модуль, який має покращену точність при стрільбі на ходу та бронювання.

Related video

В мережі зʼявилось відео українських військових, які їдуть на БМП-1 з новим бойовим модулем. Виявилось, що це розробка компанії "Промінтекс". Про це повідомляє танковий експерт Андрій Тарасенко.

Один з бійців виклав у своєму TikTok відео з побратимами. На ньому зафіксовано БМП-1 з новим бойовим модулем. Патент на нього було опубліковано у 2023 році. Як зазначає фахівець, озброєння є звичним як для української розробки:

30-мм гармата КБА-2;

7,62-мм кулемет КТ-7,62;

30-мм автоматичний гранатомет КБА-117;

2 ПТРК "Барʼєр".

Особливістю бойового модуля є те, що башта є безлюдною. Оператор знаходиться поза модулем. Окрім цього розробка має низку покращень, зокрема комплект противаг з системою балансування та низка інших систем. Це дозволяє покращити точність стрільби на ходу на 25%.

Візуалізація бойового модуля

Важливо

Оновлений Leopard 1A5 з безпілотною баштою: експерти пояснили, чи потрібен ЗСУ такий танк (відео)

Окрім цього замість кількох люків для обслуговування є лише один, що покращує доступ до обслуговування озброєнь та зменшить собівартість виробництва. Зміна конструкції маски озброєння також покращує захист бойового модуля.

Нагадаємо, 24 листопада бійці ЗСУ затрофеїли російську БМП-1АМ "Басурманин".

23 листопада в Чехії почали розробку БМП нового покоління Pandur II EVO.