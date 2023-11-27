В украинской армии появилась БМП с необитаемым боевым модулем: что известно (видео)
Боевая машина пехоты получила новый боевой модуль, который имеет улучшенную точность при стрельбе на ходу и бронирование.
В сети появилось видео украинских военных, которые едут на БМП-1 с новым боевым модулем. Оказалось, что это разработка компании "Проминтекс". Об этом сообщает танковый эксперт Андрей Тарасенко.
Один из бойцов выложил в своем TikTok видео с побратимами. На нем зафиксировано БМП-1 с новым боевым модулем. Патент на него был опубликован в 2023 году. Как отмечает специалист, вооружение является привычным как для украинской разработки:
- 30-мм пушка КБА-2;
- 7,62-мм пулемет КТ-7,62;
- 30-мм автоматический гранатомет КБА-117;
- 2 ПТРК "Барьер".
Особенностью боевого модуля является то, что башня является необитаемой. Оператор находится вне модуля. Кроме этого разработка имеет ряд улучшений, в частности комплект противовесов с системой балансировки и ряд других систем. Это позволяет улучшить точность стрельбы на ходу на 25%.
Кроме этого вместо нескольких люков для обслуживания есть только один, что улучшает доступ к обслуживанию вооружений и уменьшит себестоимость производства. Изменение конструкции маски вооружения также улучшает защиту боевого модуля.
Напомним, 24 ноября бойцы ВСУ затрофеили российскую БМП-1АМ "Басурманин".
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