Охраняли российские застенки во время оккупации Херсона: СБУ задержала коллаборационистов (фото)

По данным следствия, задержанные были "инспекторами отдела охраны" оккупационного объекта. Им выдали форменную одежду российского образца, оружие и "удостоверение".

Служба безопасности Украины задержала двух коллаборационистов, которые во время оккупации Херсона охраняли местный застенок, в котором россияне удерживали украинских активистов и издевались над местными жителями с патриотической позицией. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

"Злоумышленниками оказались местные мужчина и женщина, которые в начале полномасштабного вторжения РФ поддержали захватчиков. За это их назначили в состав "администрации" российского застенка, которая действовала на базе захваченной в то время исправительной колонии в областном центре", — говорится в сообщении.

Предателям выдали форменную одежду российского образца, оружие и "удостоверение". Основной их задачей было охранять камеры, в которые россияне заключали участников движения сопротивления в регионе.

"В этих камерах оккупанты применяли к пострадавшим пытки и пытались "выбить" из них согласие на сотрудничество против Украины", — отметили в СБУ.

После деоккупации Херсона "охранники" постоянно меняли место жительства, чтобы избежать наказания за сотрудничество с оккупационными войсками.

Сейчас злоумышленники находятся под стражей. Им грозит до 15 лет заключения с конфискацией имущества.

СБУ задержали коллаборационистов СБУ задержали коллаборационистов

Напомним, сотрудники СБУ задержали мужчину, который по указанию Кремля пытался устроиться на службу в Силы обороны Украины и шпионить в пользу врага.

Также мы сообщали, что Служба безопасности Украины задержала агента ФСБ Российской Федерации, который "сливал" россиянам информацию для прорыва обороны Киева в 2022 году.