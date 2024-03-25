Чтобы отразить любую атаку РФ: Кулеба призвал срочно усилить ПВО Украины и передать Patriot

По словам главы МИД, россияне подвергают опасности жизни украинцев, нанося баллистический удар по центру многомиллионного города.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал срочно усилить ПВО Украины, особенно системами Patriot. Об этом он сообщил в Twitter.

"Дети в Киеве бегут в укрытие в 10:30 утра, когда смертоносные российские баллистические ракеты сбиваются над столицей средствами ПВО. Нет таких злодеяний, на которые не пошли бы российские убл*дки, включая попытку нанесения баллистического удара по центру многомиллионного города", — заявил он.

Министр отметил, что Украине нужно ПВО, которая способна отразить любую российскую атаку.

"Это напоминание о том, что Украине срочно требуется больше противовоздушной обороны, в частности, системы Patriot и ракеты, способные отразить любую российскую атаку", — заявил он.

Удар по Киеву 25 марта: что известно

Утром 25 марта ВС РФ с временно оккупированного Крыма выпустили в направлении Киева две баллистические ракеты. Украинская ПВО цели уничтожила. Тип ракет еще устанавливается. Обломки сбитых ракет попадали в разных районах столицы.

По данным издания Kyiv Post, главной целью России во время обстрела Киева 25 марта была Служба безопасности Украины. Ракеты были нацелены на помещение, в котором находятся высокопоставленные чиновники СБУ.

Военно-политический обозреватель проекта "Информационное сопротивление" Александр Коваленко заявил, что ВС РФ могли атаковать Киев с помощью противокорабельных гиперзвуковых ракет "Циркон". Для этого россияне могли создать наземную пусковую установку, о которой до сих пор не было известно.