РФ возобновила атаки по украинским энергообъектам: глава Минэнерго указал на причину

По мнению министра Германа Галущенко, удары по энергетической инфраструктуре РФ возобновила в том числе и из-за того, что Украина начала экспортировать излишки в ЕС, помогая Западу снижать зависимость от Москвы.

Российская оккупационная армия изменила тактику ракетных атак и теперь обстреливает не только отдельные регионы, которые являются важными центрами украинской промышленности, но и всю энергетическую инфраструктуру с целью повлиять на состояние экономики Украины. Об этом на брифинге заявил глава Министерства энергетики Герман Галущенко, пишет УНИАН.

По его мнению, в течение прошлого отопительного сезона армия РФ массированно атаковала объекты энергетической инфраструктуры, чтобы заморозить страну и добиться полного блэкаута.

"Я вполне убежден, что среди причин возобновления атак по энергообъектам нашей страны является восстановление Украиной экспорта в страны-члены Евросоюза. С моей точки зрения, речь идет о геополитическом вопросе, поскольку речь идет о возможности для стран ЕС спасаться от РФ", — пояснил он.

Отдельно Галущенко отметил, что россияне начали применять другую тактику, которая заключается в атаках по украинским энергообъектам именно теперь, чтобы добиться негативного экономического влияния на эту отрасль в стране. Поскольку до этого оккупанты осуществляли атаки по некоторым регионам украинской промышленности и энергетической инфраструктуре вокруг этих регионов, чтобы остановить производство и экономику.

"Сейчас же их новая цель — выбрать такой способ, который бы помог осуществлять атаку по всей стране, атаковать все энергетические объекты, чтобы негативным образом повлиять на промышленность и на нашу экономику", — пояснил министр энергетики.

Напомним, что накануне, 24 марта, директор энергетической компании YASNO Сергей Коваленко заявил, что в связи с последними ракетными атаками отечественная энергосистема претерпела крайне угрожающие повреждения и разрушения, к тому же прогнозы экспертов не дают оснований для оптимизма.

В свою очередь, эксперты ISW 22 марта высказали предположение, что россияне решили вернуться к практике атак на украинскую энергосистему, чтобы помешать усилиям Киева по развитию оборонной промышленности.