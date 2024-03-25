Учат будущих "гауляйтеров": РФ начала подготовку работников оккупационных администраций, — ЦНС

По данным подполья, обучать "госслужащих" работать в Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях будут в российской академии народного хозяйства.

Россия начала реализацию программы подготовки "специалистов" для администраций на оккупированных территориях. В рамках первого этапа обучения планируется отправить 50 человек. Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Отмечается, что эти действия инициированы недостатком "советников", что является следствием того, что страна-агрессор не смогла найти достаточное количество подходящих кандидатов.

Как сообщают в ЦНС, "госслужащих" будут обучать работе в Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях в Российской академии народного хозяйства и государственной службы.

"Будущих "гауляйтеров" будут обучать работе с рисками, связанными с политической дестабилизацией на оккупированных территориях", — отмечают в ЦНС.

Кроме того, они научатся обеспечивать работу "органов власти" в прифронтовой зоне и "противодействовать информационным атакам со стороны западных спецслужб".

Напомним, 13 марта сообщалось, что оккупанты хотят вывезти до 100 детей из оккупации в РФ, где будут учить управлять БПЛА. По данным подполья, уже в апреле на территории одного из лагерей Краснодарского края пройдут сборы подростков 14-17 лет. Речь идет про тех украинцев, которые состоят в "Юнармии".