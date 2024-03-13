Будут учить управлять БПЛА: оккупанты хотят вывезти до 100 детей из оккупации в РФ, — ЦНС

По данным подполья, уже в апреле на территории одного из лагерей Краснодарского края пройдут сборы подростков 14-17 лет. Речь идет про тех украинцев, которые состоят в "Юнармии".

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Российские захватчики на временно оккупированных территориях Украины (ВОТ) продолжают использовать детей в своих целях. В Центре национального сопротивления (ЦНС) поделились подробностями.

По данным украинского подполья, противник собирается вывезти подростков из оккупации на смену "Юнтех". Там их будут учить управлять различными дронами.

"На сборы везут около 100 детей 14-17 лет, которые состоят в рядах "Юнармии". Сама смена состоится в апреле в одном из лагерей Краснодарского края", — говорится в сообщении.

Отдельно в подполье добавили, что уже 9 мая на временно оккупированных территориях собираются провести посвящение тех самых детей, которые стали частью "Юнармии". Примечательно, что поступление туда является добровольно-принудительным, ведь детей фактически заставляют писать заявления, чтобы избежать проблем.

"До 9 мая во всех школах на захваченных территориях Херсонщины и Запорожья должны создать ячейки "Юнармии". Центр национального сопротивления призывает родителей уделять больше внимания патриотическому воспитанию детей и игнорировать инициативы врага", — подытожили в ЦНС.

К слову, 8 февраля в украинском подполье заявляли, что на оккупированной части Запорожской области подростков готовят к службе в армии РФ. Оккупанты анонсировали создание центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи, где детей будут учить огневой и инженерной подготовке.

31 января сообщалось, что россияне агитируют студентов в Крыму становиться операторами FPV-дронов, о чем заявили в ЦНС. Как отмечают координаторы подполья, соответствующие тренировки оккупанты проводят на полигоне вблизи Севастополя, а по завершению "курсов" участникам предлагают подписать контракт с российской армией.