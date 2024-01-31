Россияне агитируют студентов в Крыму становиться операторами FPV-дронов, — ЦНС

Как отмечают координаторы подполья, соответствующие тренировки оккупанты проводят на полигоне вблизи Севастополя, а по завершению "курсов" участникам предлагают подписать контракт с российской армией.

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Российские оккупанты на территории временно оккупированного Крыма проводят агитацию в Вооруженные силы страны-агрессора среди студентов, в частности ищут желающих стать операторами беспилотных летательных аппаратов. Об этом в среду, 31 января, сообщили в пресс-службе Центра национального сопротивления.

"Во временно оккупированном Крыму враг проводит агитацию в ВС РФ среди студентов так называемых университетов. Студентов набирают на курсы по оперированию FPV-дронами", — говорится в сообщении.

Как отмечают координаторы подполья, соответствующие тренировки оккупанты проводят на полигоне вблизи Севастополя.

Кроме того, в ЦНС добавили, что по завершению "курсов" участникам предлагают подписать контракт с российской армией.

"Таким образом россияне в очередной раз пытаются решить свое имперские проблемы за счет порабощенных народов и нарушают международное право, которое запрещает набирать в ряды оккупационной армии население захваченных районов", — отмечают в пресс-службе.

Напомним, 29 января в Центре национального сопротивления сообщили, что враг хочет отправить российских студентов как разнорабочих на временно оккупированные территории. Противник планирует использовать "строительные отряды" как разнорабочих для разбора завалов, развозки "гуманитарных" наборов и строительства укреплений.

20 января в ЦНС рассказали, что россияне решили привлечь пенсионеров для распространения пропаганды на временно оккупированных территориях. Пожилые люди будут осуществлять агитацию за президента РФ Владимира Путина и получать за это дополнительные продуктовые наборы и лекарства.