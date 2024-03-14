Отбирают автомобили и заставляют рыть окопы: в ЦНС рассказали о действиях ВС РФ в оккупации

По данным украинского подполья, противник ищет "нарушителей" комендантского часа на захваченных территориях, после чего происходит конфискация транспортных средств. Более того, если житель не поддерживает местных "властей", то его могут задержать.

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Российские захватчики на временно оккупированных территориях (ВОТ) Украины не оставляют в покое местных жителей. У некоторых могут даже отбирать автомобили. Об этом сообщили в Центре национального сопротивления (ЦНС).

По информации украинского подполья, уже фиксировались случаи, когда у местных жителей за нарушение комендантского часа отбирали транспортные средства.

На этом репрессии не заканчиваются и противник пытается использовать украинцев в оккупации, которые якобы в чем-то провинились, для нужд ВС РФ.

"Кроме конфискации имущества, враг практикует принудительные работы для "нарушителей". В частности задержанных заставляют копать окопы на нужды оккупантов", — говорится в сообщении.

Отдельно в Центре национального сопротивления добавили, что у всех задержанных сразу проверяют наличие российского паспорта и осматриваются телефоны. Если у противника возникли подозрения, что житель оккупированных регионов якобы не является лояльным к местным "властям", то его задерживают.

К слову, накануне глава Запорожской областной военной администрации (ОВА) Иван Федоров рассказывал, что российским оккупантам могут начать раздавать руководящие должности на захваченных территориях. Эт один из проектов Кремля, который направлен на то, чтобы заменить этнический состав регионов и россияне туда активнее переезжали вместе со своими семьями.

Напомним, 13 марта сообщалось, что оккупанты хотят вывезти до 100 детей из оккупации в РФ, где будут учить управлять БПЛА. По данным подполья, уже в апреле на территории одного из лагерей Краснодарского края пройдут сборы подростков 14-17 лет. Речь идет про тех украинцев, которые состоят в "Юнармии".