Новый законопроект на самом деле предоставляет возможность мобилизации уже в 19 лет, — нардеп (видео)

По словам народного депутата Дмитрия Разумкова, в законопроекте на самом деле заложена недостаточно прозрачная информация о мобилизационном возрасте.

Новый законопроект о мобилизации, который до сих пор находится на рассмотрении в парламентском комитете по национальной безопасности, обороне и разведке, предусматривает возможность мобилизовать мужчин с 19 лет. На этом акцентировал внимание народный депутат, председатель межфракционного объединения "Умная политика" Дмитрий Разумков, предоставляя 25 марта комментарий телеканалу "Новини.LIVE".

Он отметил, что в новом законопроекте прописана норма, что если человек пройдет базовую военную подготовку в 18 лет, то он получит военно-учетную специальность.

"То есть молодой человек станет на учет и это приведет к тому, что ТЦК смогут его мобилизовать уже в 19 лет", — пояснил Разумков.

Он добавил, что обязательно поднимет этот вопрос на профильном комитете и назвал его большой проблемой.

На замечание корреспондента о том, что такая норма будто не утверждена, нардеп ответил, что если этот закон будет проголосован в той редакции, это возможно.

Разумков подчеркнул, что в законопроект заложили откровенную ложь и он хочет услышать позицию Минобороны по этому вопросу.

"Это подрывает доверие к власти. Таким образом мы уничтожим генофонд государства", — подытожил нардеп.

Напомним, нардеп Федор Вениславский сообщил, что ограниченно годных мужчин могут направить в боевые части. Он считает, что повторное прохождение ВВК позволит убрать коррупционные риски.

Ранее адвокат Вячеслав Лихачев отметил, что мужчин, которые трижды проигнорировали повестки, могут подать в розыск в случае принятия соответствующей нормы и закона о мобилизации. По его словам, это соответствует общим стандартам прав и свобод человека.