Мобилизация с 18 лет: в Раде рассказали, как будет проходить военное обучение студентов

По словам нардепа Юрия Здебского, военная подготовка будет введена во всех учебных заведениях, после чего мужчин будут брать на учет, однако не будут призывать до 25 лет.

В соответствии с новым законопроектом о мобилизации, студенты образовательных учреждений будут получать военную специальность в процессе своего обучения, однако призываться на военную службу им не предстоит до достижения возраста 25 лет. Об этом сообщил нардеп от "Слуги народа", член комитета по вопросам нацбезопасности и обороны Юрий Здебский в комментарии изданию LIGA.net.

Что известно про заявление относительно мобилизации студентов с 18 лет

Так, в источнике подчеркнули, что оппозиционный нардеп Дмитрий Разумков заявил, что в новом мобилизационном законопроекте есть норма, которая "реально позволит мобилизовать людей с 18 лет".

Разумков утверждает, что в тексте законопроекта якобы содержатся следующие положения: если человек завершит базовую военную подготовку в 18 лет, то он приобретет военно-учетную специальность, будет включен в военный учет — и это возможно приведет к тому, что его могут мобилизовать уже в 19 лет.

Надреп заявил, что он хочет услышать позицию Минобороны по этому поводу, ведь, по его словам, принятие этой нормы чревато "уничтожением генофонда государства".

Реакция народных депутатов на заявление о мобилизации с 18 лет

Нардеп Здебский заявил, что это не соответствует действительности и назвал словам Разумкова "перекручиванием".

"На учет человек становится с 18 лет. За ним смотрят, он проходит медкомиссию. Далее человек должен получить общую базовую военную подготовку. Студентов мы не берем, не призываем. Человек называет срок – и он учится ", – сказал он.

При этом Здебский заявил, что согласно новому законопроекту, при условии, если человек не обучается нигде, его могут направить в воинскую часть или иное место для прохождения подготовки.

По словам депутата, в законопроекте предусмотрено, что во время образования человек должен будет проходить военную подготовку в соответствии с программой: "Никто не будет их призывать или мобилизовывать до достижения ими 25 лет".

Нардеп заявил, что Разумков "искажает факты" и "обманывает", подчеркнув, что будет введена обязательная военная подготовка во всех учебных заведениях, и согласно закону человек будет самостоятельно выбирать время прохождения обучения.

Он отметил, что в период мира подготовка будет включать три месяца общей подготовки и два месяца по специальности, а во время военных действий — три месяца в общей сложности. Здебский подчеркнул, что прошедших подготовку людей будут брать на учет, однако не будут призывать до 25 лет.

Кроме того, член парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Ирина Фриз в комментарии изданю "Суспільне" рассказала, что законопроект о мобилизации, принятый Верховной Радой в первом чтении, содержит "значительное количество противоречивых и неправовых норм".

"Именно над их устранением комитет работает. Надеюсь, что комитет предложит парламенту ко второму чтению более взвешенный и профессиональный документ. Мы как раз работаем над этой нормой. Окончательная редакция будет известна после утверждения на очередном заседании", — сказала Фриз.

Она добавила, что должна быть четко сформулирована норма, не имеющая правовой неопределенности, что несло бы риски относительно "разного толкования".

До какого возраста могут снизить призывной возраст

Народный депутат от "Слуги народа", член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский заявил, что в Украине не сделают призывной возраст ниже 25 лет. Он считает, что подобные дискуссии даже не обсуждаются и не инициируются ни на одном из уровней. Кроме этого, по его словам, что со снижением призывного возраста с 27 до 25 лет Украина фактически возвращается к нормам, существовавшим ранее. Поскольку ранее мужчина должен был пройти срочную военную службу до 25 лет.

Ранее адвокат Вячеслав Лихачев отметил, что мужчин, которые трижды проигнорировали повестки, могут подать в розыск в случае принятия соответствующей нормы и закона о мобилизации. По его словам, это соответствует общим стандартам прав и свобод человека.