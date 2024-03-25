Ставят "Панцири": партизаны рассказали о защите россиянами НПЗ от дальнобойных БПЛА Украины

Большое количество средств ПВО РФ вовлечено в войну против Украины, поэтому невозможно отправить их для защиты всех стратегических объектов на территории России.

Агент движения "Атеш", который вошел в подразделение ПВО войск РФ и собирает информацию, рассказал, что оккупанты привлекают зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1" для защиты нефтеперерабатывающих предприятий от атак дальнобойных дронов Украины. Об этом говорится 25 марта в Telegram-канале партизан.

Новые разработки ОПК Украины в сфере беспилотных систем дальнего действия оказывают сильное давление на систему противовоздушной обороны РФ. Чаще всего украинские беспилотники, как говорится в сообщении, их не фиксируют на радарах.

"И с целью эффективного противодействия создаются мобильные группы быстрого реагирования, которые пока так и не могут научиться успешно поражать подобные воздушные цели", — сообщает источник "Атеш".

Атаки украинскими дронами дальнего действия создают серьезную угрозу для энергетических объектов на территории РФ. Успешные удары дронами Сил обороны Украины по нефтеперерабатывающим российским заводам показали, что средства противовоздушной обороны оккупантов не могут справиться с новыми угрозами.

В связи с этим, как доложил агент движения, защита объектов постоянно усиливается и все больше средств ПВО становится на боевое дежурство на частных НПЗ. Однако множество из этих средств вовлечены в войну против Украины и не представляется возможным отправить их на защиту всех стратегических объектов России. Для защиты нефтеперерабатывающих предприятий, в основном тех, которые еще не подвергались атакам дальнобойных украинских беспилотников, привлекаются, как считается, лучшие образцы ВПК РФ — самоходные зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1".

Дроны Украины и удары по НПЗ РФ

У Украины, по информации Forbes, большое количество видов дальнобойных дронов для атак по российским нефтеперерабатывающим заводам. Украинские военные используют 15 видов беспилотников, чтобы дополнить атаки крылатыми ракетами и повысить эффективность рейдов.

В марте атаки на российские заводы усилились. Ночью 23 марта российские журналисты заявили о пожарах на Куйбышевском НПЗ в Самаре, а также на НПЗ, расположенном рядом с городом Новокуйбышевск в Самарской области. По их данным, предприятия подверглись атакам БПЛА.

Кроме того, ночью росСМИ писали об ударе по "Оскольскому электрометаллургическому комбинату" в Белгородской области. Тем временем губернатор региона Вячеслав Гладков об атаке якобы украинского беспилотника на "одно из предприятий Старооскольского городского округа".

Напомним, 25 марта в Defense Express объяснили удар РФ по Киеву "Цирконом". Россия могла отрабатывать определенные вопросы практического запуска во время атаки на Киев. Ракеты летят по квазибаллистической траектории, выходя на самую высокую высоту 20-40 км.