ВС РФ атаковали Харьков "Шахедами": в городе прогремели взрывы, первые подробности

По словам начальника Харьковской ОВА Олега Синегубова, силы ПВО сбили над регионом по меньшей мере восемь вражеских беспилотников.

В ночь на 26 марта Вооруженные силы Российской Федерации атаковали Харьков и Харьковскую область беспилотными летательными аппаратами. Об этом написал начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в своем Telegram-канале.

Чиновник сообщил, что в ходе атаки зафиксировано одно попадание БПЛА в землю. По его словам, обошлось без пострадавших.

"Продолжается осмотр мест попаданий вражеских беспилотников в Харькове", — говорится в сообщении главы ОВА.

Позже Синегубов добавил, что, по предварительной информации, силы противовоздушной обороны сбили над Харьковской областью по меньшей мере восемь вражеских БПЛА.

Мэр Харькова Игорь Терехов уточнил, что "прилет" одного из дронов произошел возле нежилого здания.

"Предварительно без жертв и пострадавших, только выбитые стекла в строении рядом с воронкой от взрыва", — добавил городской глава.

По информации Воздушных сил ВСУ, ВС РФ атаковали Харьковскую область дронами "Шахед".

Напомним, в Харьковской областной военной администрации сообщили о том, что на восстановление электроснабжения в области после ударов оккупантов по инфраструктуре нужны не недели, и даже не месяцы.

В пресс-службе ЧАО "Харьковская ТЭЦ-5" отметили, что процесс реконструкции объекта продлится не один год, поскольку для ее восстановления необходимо изготовление эксклюзивного оборудования энергоблоков, в частности турбин и генераторов.