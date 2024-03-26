Ночью в Белгородской области прогремели взрывы: в РФ рассказали о последствяих (видео)

По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, на подлете к Белгороду якобы уничтожено 13 воздушных целей. Чиновник также утверждает, что в результате обстрела повреждено более 20 зданий и есть пострадавшие.

В ночь на 26 марта на территории Белгородской области Российской Федерации прогремели взрывы. Об этом написал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По словам чиновника, над Белгородом и Белгородским районом сработала противовоздушная оборона. Глава региона утверждает, что ПВО якобы сбила 13 воздушных целей на подлете к областному центру.

Гладков заявил, что в результате атаки в поселке Дубовое двое человек пострадали двое человек, а также зафиксированы повреждения 20 частных жилых домовладений и одной хозяйственной постройки. По его словам, в зданиях выбиты окна, посечены фасады, кровли и заборы.

"Все оперативные и аварийные службы работают на местах. Обход территории будет продолжен в светлое время суток", — заявил губернатор.

Местные Telegram-каналы также показали кадры работы ПВО в Белгородской области.

В Минобороны России никак не прокомментировали атаку.

Напомним, по словам секретаря СНБО Алексея Данилова, рейд российских добровольцев в Белгородскую и Курскую области России свидетельствует о том, что Россия не в состоянии обеспечить защиту своих границ перед мировым сообществом.

По информации журналистов, из-за проведения российскими добровольцами военной операции в Курской и Белгородской областях РФ российское военное командование приняло решение о переброске сил от линии фронта на защиту Белгорода. .