ВС РФ атаковали ракетами С-300 и Shahed: взрывы прогремели в трех областях, детали (фото)

Российские военные атаковали Харьковскую, Николаевскую и Донецкую области с помощью 12 БПЛА и двух зенитных управляемых ракет С-300. Украинская противовоздушная оборона уничтожила все дроны.

В ночь с 25 на 26 марта Вооруженные силы Российской Федерации атаковали мирные города Украины с помощью беспилотных летательных аппаратов типа Shahed и с ЗРК С-300. Об этом сообщил командующий Воздушных сил Николай Олещук в своем Telegram-канале.

"Ночью 26 марта 2024 года враг атаковал 12-ю ударными БПЛА типа Shahed с мыса Чауда — Крым и Курской области — РФ, а также двумя зенитными управляемыми ракетами С-300 в направлении Донецкой области", — сказал Николай Олещук.

По его словам, мобильные огневые группы Сил обороны уничтожили все 12 дронов в пределах Николаевской и Харьковской областей.

Взрывы в Николаевской области

Председатель Николаевской ОГА Виталий Ким рассказал, что три дрона типа Shahed-131/136 были уничтожены в регионе.

"В ночь на 26 марта силами и средствами противовоздушной обороны на Николаевщине уничтожены три БпЛА типа Shahed-131/136", — сказал Ким.

Взрывы в Харьковской области

Председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, что в регионе украинская противовоздушная оборона уничтожила по меньшей мере восемь российских беспилотников.

"По предварительной информации, силы ПВО над Харьковщиной сбили по меньшей мере восемь вражеских беспилотников!" — сказал он.

По словам Синегубова, один БПЛА попал в землю в Харькове. Обошлось без пострадавших.

Кроме этого, он отметил, что в 01:10 противник атаковал Харьков с помощью БПЛА. В результате атаки были выбиты окна в четырехэтажном здании, где расположено частное предприятие. Обошлось без пострадавших.

Мэр Харькова Игорь Терехов отметил, что произошел "прилет" в землю возле нежилого здания.

"Предварительно без жертв и пострадавших, только выбитые стекла в строении рядом с воронкой от взрыва", — пояснил он.

Взрывы в Донецкой области

На момент выхода публикации в Донецкой ОГА не сообщалось об атаке врага или последствиях взрывов. Однако в местном Telegram-канале "Типичный Покровск" сообщили о взрывах в Константиновке и Покровском районе. Тогда как в Telegram-канале "Покровский район обстановка" рассказали о применении врагом С-300.

"Взрывы в Донецкой области. Вероятно враг применяет ЗРК С-300/400", — говорится в сообщении.

Напомним, вечером 25 марта российские военные атаковали Одесскую область с помощью баллистики. По словам главы Одесской ОГА Олега Кипера, в результате обстрела пострадали три женщины.

В тот же день в Минобороны сообщили, что с начала полномасштабного вторжения Украина уничтожила более двух тысяч крылатых и баллистических ракет. В частности, основной целью врага является гражданская инфраструктура.