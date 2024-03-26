"Хирургически сработали": Малюк рассказал, как поразили российский А-50 в Мачулищах

Ударные дроны отработали "хирургически" и навсегда вывели из строя российский самолет, который осуществлял глубокую радиолокационную разведку, рассказал глава СБУ.

26 февраля 2023 года на белорусском аэродроме "Мачулище" был поврежден первый российский разведывательный самолет А-50. В него попали два ударных дрона. Об этом рассказал председатель СБУ Василий Малюк в интервью Елене Фроляк.

По его словам, СБУ имеет много направлений работы, в частности, диверсионное. Так, благодаря такой деятельности был поврежден самолет А-50 на белорусском аэродроме "Мачулище".

"В Беларуси отработали аэродром в Мачулищах, российский самолет А-50, который осуществлял глубокую радиолокационную разведку. Он был соответственно диверсионно отработан", — рассказал глава СБУ.

По его словам, ударные дроны отработали "хирургически" и навсегда вывели из строя радиолокационную система А-50.

"Мы хирургически сработали по антенне. Оперативный состав на своем сленге называет ее "сковородкой", потому что она имеет форму тарелки. Два наших ударных дрона нанесли успешное огневое поражение", — раскрыли детали в СБУ.

Напомним, что утром 26 февраля на военном аэродроме в белорусском поселке Мачулище был осуществлен подрыв российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50. В результате 2-х взрывов были повреждены средняя и центральная части самолета, а также авионика и радиолокационная антенна.

Также исполнители спецоперации рассказали, что на аэродроме в Мачулищах работали две "птички". Одна села на фюзеляж самолета и взрывом повредила радиолокационное оборудование. Другая — снимала этот процесс, а через несколько минут — сама приземлилась на "тарелку" А-50 и подорвалась.