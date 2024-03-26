FPV — не панацея: Коваленко о важности развития ПТРК "Стугна-П"

Сейчас FPV-дроны являются мейнстримом на войне. Поэтому у некоторых может сложиться впечатление, что они заменили артиллерию и ПТРК. Однако обозреватель привел аргументы, почему дроны не заменяют ни первое, ни второе.

Украинские военные опережают РФ в использовании дронов на фронте. Однако военно-политический обозреватель "Информационного сопротивления" Александр Коваленко отмечает, что FPV-дроны — не панацея на поле боя. Об этом он написал в своем телеграмм-канале.

Сейчас существует мейн-стрим, который может привести к опасным последствиям, что FPV-дроны на фронте заменили "все и вся". Однако обозреватель отмечает, что FPV-дрон не может заменить артиллерию, а тем более ПТРК. Коптер с видом от первого лица — это дешевое средство поражения, которое заняло свое место. Также создан отдельный род войск для беспилотных систем. Дроны изменили баланс сил на поле боя, но с рядом нюансов.

"Вам всем дико нравятся видео того, как FPV-дрон сжигают российские Т-90М "Прорыв", но никто из вас не задавался вопросом, сколько FPV-дронов было потеряно на подлете к танку, а сколько не угадали с зоной поражения и не пробили ОБТ. А не мешало бы задавать вопросы..." — объясняет Коваленко.

"Стугна-П"

Также он сравнивает характеристики FPV-дронов и противотанкового ракетного комплекса. Максимальная скорость FPV до 100-150 км/ч, то есть 5 км он пролетит за 8 минут. В 9 из 10 случаев его "приземлят" средства РЭБ. Однако ПТРК имеет ряд преимуществ:

бронепробиваемость по динамической защите составляет 550 мм;

дальность поражения 5-5,5 км, которые преодолеваются за 15-16 секунд;

он не уязвим к средствам РЭБ.

При этом есть возможность улучшить дальность до 8 км и повысить бронепробиваемость. Однако общая рефлексия по FPV-дронам мешает это реализовать. И по словам Александра Коваленко, в Украине есть проект модернизации "Стугны-П", но его не финансируют, потому что "ПТРК — это уже вчерашний день". Вместе с тем Силам обороны нужно все и FPV, и артиллерия, и ПТРК.

Напомним, 22 марта бойцы "Азова" показали, как уничтожают российскую технику FPV-дронами с ночным видением.

Ранее СМИ писали, чем система "Пероид-М" угрожает украинским дронам.