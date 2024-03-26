Нынешние атаки — "прелюдия" к операции: как РФ готовится к большому наступлению в этом году

Россияне стремятся захватить как можно больше украинских территорий. На фоне этого западным странам нужно оказать Киеву необходимую поддержку, считает генерал-майор австралийской армии в отставке Мик Райан.

Вооруженные силы Российской Федерации могут пойти в наступление в этом году. Однако существуют определенные стратегические факторы, которые противнику нужно проработать перед вероятным началом операции. Об этом сообщил западный военный эксперт, генерал-майор австралийской армии в отставке Мик Райан в своей колонке.

Он убежден, что президенту РФ Владимиру Путину, вероятно, нужно провести широкомасштабную мобилизацию, поскольку любое наступление приводит к большим потерям, в частности учитывая российский стиль ведения боя. Мик Райан считает, что россиянам также нужно нарастить количество боеприпасов и решить проблему с производством и поставками ББМ и другой бронетехники.

Военный эксперт рассказал, что РФ нужно будет исследовать украинскую сеть противовоздушной обороны, которая продолжает совершенствоваться. Однако для России усложнит ситуацию поступление самолетов F16. Также россиянам нужно помешать украинцам проводить разведку, а взамен создать эффект неожиданности для наступления. По мнению эксперты, о подготовке РФ к операции в этом году, свидетельствуют ядерные угрозы.

"Россия почти инстинктивно применяет метод ядерной эскалации к деэскалации, чтобы сдержать большее участие НАТО. Вполне вероятно, что его снова используют в 2024 году", — сказал Мик Райан.

Он сообщил, что нынешние российские воздушные и наземные операции могут быть "прелюдией" к проведению РФ масштабной наступательной операции в 2024 году. Враг стремится захватить как можно больше территорий. Райан добавил, что из-за этого Запад должен обеспечить Украину необходимой поддержкой в этом году.

Напомним, 22 марта командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Павлюк завил, что Российская Федерация создается группировка из более 100 тысяч военных. По его словам, в начале лета оккупанты могут иметь определенные силы для проведения наступления на одном из направлений.

21 марта в Минобороны Великобритании рассказали, что противник пытается расширить свои зоны контроля в Донецкой области. Несмотря на это, продвижение оккупантов могло замедлиться из-за потерь, которые те понесли под Авдеевкой.