5500$ за справку для уклонистов: полиция разоблачила главу ВВК в Одесской области

Председатель районной ВВК, как утверждают правоохранители, в сговоре с врачом выдавал фальшивые справки о непригодности к службе.

Правоохранители разоблачили организатора преступной схемы — председателя районной военно-врачебной комиссии в Одесской области, а также его пособника — врача, которые изготавливали фальшивые справки для уклонистов о непригодности к службе. Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева.

В поддельных медицинских справках злоумышленники указывали ложные диагнозы для мужчин призывного возраста.

"Правоохранители задокументировали факт получения должностными лицами 5500 долларов США от "клиента", за услугу по изготовлению для него поддельного документа", — отметили в полиции.

Имея подобную "справку" с вымышленной болезнью уклонисты считались непригодными к службе, что давало им возможность беспрепятственно выехать за пределы государства.

"Во время проведения обысков по местам проживания и работы фигурантов изъята рабочая документация, черновые записи и печати", — сообщили в пресс-службе.

Напомним, 26 марта Служба безопасности Украины задержала двух жителей Киевской и Харьковской областей, которые по указаниям кураторов из Москвы пытались подорвать железнодорожное сообщение между центральными и восточными регионами Украины.

Также 25 марта Национальное антикоррупционное бюро совместно со Специализированной антикоррупционной прокуратурой завершили расследование и открыли материалы дела о завладении более 14,8 млн грн во время строительства школы в селе Чукаловка Ивано-Франковской области.