Испания, Евросоюз и НАТО не готовятся ни к одной войне, — глава испанского МИД

Министр Хосе Мануэль Альбарес отметил, что Испания не может допустить, чтобы война вернулась в Европу как способ решения конфликтов между государствами, но пока ни одна из западных стран не рассматривает введение войск в Украину.

Ни испанское правительство, ни Евросоюз, ни Североатлантический Альянс не готовятся ни к какой войне, несмотря на то, что осознают, что в Украине продолжается захватническая война со стороны России. Об этом заявил министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес, сообщает La Vanguardia.

Министр подчеркнул, что испанцы "очень хорошо осознают", что "ни Европейский Союз, ни НАТО, ни, конечно, Испания, ни испанское правительство не готовятся ни к одной войне", потому что "ни один из альянсов, членом которых является Испания, не является наступательным альянсом, все они являются оборонительными альянсами".

"Испанцы прекрасно знают, что сейчас происходит в Европе: идет агрессивная война со стороны постоянного члена Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, такой страны, как Россия, функция которой должна заключаться в том, чтобы стоять на страже мира и безопасности во всем мире", — добавил министр.

По его словам, именно поэтому правительство помогает Украине, сказал он, потому что Испания не может допустить, "чтобы война вернулась в Европу как способ решения конфликтов между государствами".

"Если агрессивная война будет успешной, то завтра каждому из нас может угрожать сосед, который захочет часть его территории, его суверенитета, и поэтому мир станет более опасным", — подчеркнул он.

Относительно возможности отправки европейских войск для помощи Украине в защите от России, о чем заявил президент Франции Эммануэль Макрон, министр иностранных дел отметил, что "Испания, безусловно, не рассматривает возможность отправки войск в Украину, и я не располагаю информацией, что любая страна сейчас рассматривает возможность отправки войск в Украину".

Кроме того, он подчеркнул, что "Украина также не обращается с просьбой о введении войск, она просит о гуманитарной помощи, она просит о военной помощи, и это то, что мы предоставляем, как со стороны Европы, так и со стороны испанского правительства".

Напомним, 26 марта заместитель министра иностранных дел Польши Анджей Шейн в интервью RMF24 заявил, что в НАТО рассматривают вариант того, чтобы перехватывать российские ракеты, если те будут приближаться к границам.

В этот же день министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не просила об отправке военных НАТО на свою территорию, однако западным партнерам следует осознать, что такой момент может наступить.

Также посол Франции в Украине Гаэль Везьер в интервью от 21 марта заявил, что среди стран НАТО нашлись такие, которых заинтересовала идея Эмманюэля Макрона отправить войска в Украину.