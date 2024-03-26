"С согласия украинской стороны": НАТО размышляет над тем, чтобы сбивать ракеты РФ у границ

По словам польского замминистра иностранных дел Анджея Шейна, Запад серьезно относится к угрозам со стороны Владимира Путина, ведь он доказал, что способен на все.

Related video

В НАТО рассматривают вариант того, чтобы перехватывать российские ракеты, если те будут приближаться к границам. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Польши Анджей Шейна в интервью RMF24.

По его словам, тот факт, что ракета ВС РФ зашла в воздушное пространство Польши во время атаки по Украине, говорит о том, что это была проверка на прочность обороны и бдительность польских военных.

"В НАТО анализируются различные концепции, в том числе и то, что такие ракеты следует сбивать, когда они уже очень близко к границе НАТО — но это должно происходить с согласия украинской стороны и с учетом международных последствий — тогда ракеты НАТО будут поражать российские ракеты", — заявил Анджей Шейна.

Отдельно замминистра иностранных дел Польши добавил, что Россия не сможет каждый раз навязывать Западу какие-то правила. Кремлю стоит смириться с теми, что ЕС и Альянс начнут задавать определенный тон, если конфликт в Украине расшириться.

В то же время, Запад крайне серьезно относится к угрозам, которые исходят от российского президента Владимира Путина, ведь от него можно ожидать провокаций в любой момент.

"Он показал, что способен на все. Чего он добился на данный момент, помимо сотен тысяч раненых и убитых с обеих сторон, так это того, что Швеция и Финляндия вступили в НАТО. В июле состоится очередной саммит НАТО. У нас есть консолидация стран ЕС, возрождение Веймарского треугольника", — подытожил Анджей Шейна.

Напомним, 24 марта в Вооруженных силах Польши сообщили, что ракета вошла в польское воздушное пространство в районе города Осердув, Люблинское воеводство, и оставалась там 39 секунд.

Позже посла России в Польше вызвали в МИД из-за вражеской ракеты, однако он так и не пришел туда. По данным польского дипломатического ведомства, послу России собирались вручить ноту протеста из-за вражеской ракеты на территории НАТО. Теперь это планируют сделать другим способом.