Китай испытывает новый самолет ДРЛО KJ-600: что известно о машине (видео)

Несмотря на успешные летные испытания, к KJ-600 остаются вопросы относительно его эффективности как самолета палубного базирования.

В марте 2024 года в китайских соцсетях появились изображения, демонстрирующие новейшее аэрокосмическое достижение Китая — передовой самолет раннего воздушного предупреждения (AEW) KJ-600, который предназначен для размещения на авианосцах Народно-освободительной армии (НОАК). В настоящее время машина проходит испытания. О новом самолете китайских ВВС подробно рассказали 26 марта обозреватели Army Recognition.

В материале говорится что создатели KJ-600 вдохновились идеями палубного турбовинтового самолета дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) E-2 Hawkeye ВМС США. Китайская машина также оснащена турбовинтовыми двигателями и имеет прочную конструкцию с вместительным фюзеляжем, способным вместить группу из четырех-шести человек, что очень важно для длительных миссий по наблюдению и управлению.

Особенности KJ-600

Наиболее заметной особенностью самолета является крупный радиолокационный купол на верхней части фюзеляжа, в котором, как предполагается, размещается современная радиолокационная система с активной электронной сканирующей решеткой (AESA).

KJ-600 представлен в серой окраске, имеет прямое высокорасположенное крыло, характерный "четырехкрылый" хвост и трехколесное шасси. Согласно анализу спутниковых снимков, размах крыла KJ-600 составляет 24,4 м, а длина — 18,4 м, что свидетельствует о его компактности и способности эффективно действовать с авианосцев.

По словам обозревателей, китайская машина показала значительные успехи в летных испытаниях. Однако важнейшие испытания запуска с катапульты и возвращения в исходное положение для базирования на авианосце пока не получили визуального подтверждения.

"Сообщения от конца 2023 года об "интенсивных испытаниях" с участием от четырех до шести прототипов указывают на то, что программа разработки KJ-600 находится на продвинутой стадии и потенциально приближается к малосерийному первоначальному производству", — отметили авторі материала.

С планами по интеграции KJ-600 в операции НОАК Китай готов усилить свои возможности по наблюдению за морем и управлению с воздуха, тем самым укрепляя свои стратегические позиции на море.

Совместимость с авианосцами

Между тем остаются вопросы относительно эффективности KJ-600 как самолета палубного базирования, особенно в сравнении с американскими аналогами, использующими для запуска конфигурацию CATOBAR (Catapult Assisted Take-Off But Arrested Recovery). Кроме того, нет никаких конкретных доказательств совместимости KJ-600 с существующими китайскими авианосцами — Liaoning и Shandong, оснащенными палубами для прыжков с трамплина.

Аналитики предполагают, что готовящийся третий авианосец Китая может иметь плоскую палубу, оснащенную электромагнитными катапультами, что соответствует эксплуатационным требованиям KJ-600.

Напомним, 29 февраля первый китайский авианосец Liaoning вышел на ходовые испытания после модернизации. По мнению военных обозревателей, корабль теперь способен размещать на борту новейшие стелс-истребители ВВС НОАК J-35, хотя ранее эти самолеты должны были базироваться на строящемся третьем китайском авианосце Fujian.